INGREDIENTE:

Pentru foi:

– 10 linguri lapte

– 10 linguri zahar

– 10 linguri ulei

– 1 lingurita amoniac stins in otet

– 2 oua

– un praf de sare

– faina cat cuprinde

Pentru cremă:

– 1 litru lapte

– 8 linguri rase faina

– 6 linguri rase zahar

– zeama si coaja de la o lamaie

– o esenta de vanilie sau rom

– 200 g unt

MOD DE PREPARARE:

Pentru inceput, se dizolva zaharul in lapte, apoi se adauga ouale, sarea, uleiul, amoniacul si se amesteca. Se pune faina si se framanta un aluat potrivit de tare, atat cat sa se poata intinde 3-4 foi (depinde cat este tava de mare). Foile se coc pe dosul tavii, presarate cu faina, potrivit sursei.

Apoi, ca să obtii crema se amesteca faina cu 10 linguri de lapte rece si se adauga zaharul. Restul de lapte se pune la fiert impreuna cu coaja de lamaie. Cand laptele da in fiert se adauga toata compozitia de lapte rece cu faina, amestecand continuu pana ce incepe din nou sa fiarba. Se lasa sa fiarba pana cand compozitia se dezlipeste usor de vas, dupa care se lasa la racit, amestecand din cand in cand. Atunci cand se racoreste, punem untul (la temperatura camerei) putin cate putin, amestecand energic . La urma se adauga si zeama de lamaie, esenta de vanilie sau de rom, dupa preferinta.

Prajitura se asambleaza astfel: se pune o foaie in tava si se repartizeaza crema uniform, pana se termina toate foile si crema. Se lasa apoi la rece, in frigider pana a doua zi cand o putem taia in romburi si pudra cu zahar pudra.