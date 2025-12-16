"Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii", a declarat Zelenski, potrivit Ukrinform.

El a menţionat că, în privinţa problemei teritoriale, în negocierile de pace nu a fost încă posibil să se găsească un compromis.

"Cât despre poziţia "ruşilor", aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru. Americanii vor să găsească un compromis, propun o "zonă economică liberă". Şi subliniez din nou: o "zonă economică liberă" nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut," a subliniat şeful statului. În acelaşi timp, Zelenski a adăugat că discuţiile vor continua.

"Nu avem încă un consens în această privinţă", a spus preşedintele.

Volodimir Zelenski a purtat discuţii la Berlin cu delegaţia americană condusă de reprezentantul special al preşedintelui Statelor Unite, Steve Whitkoff, şi Jared Kushner.

Ca urmare, Zelenski a remarcat că părţile au poziţii diferite în privinţa problemei teritoriale, clarificând că delegaţia americană la aceste negocieri a exprimat poziţia Federaţiei Ruse şi nu a formulat cereri către Ucraina.