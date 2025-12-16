Călin Georgescu va ajunge astăzi, la orele prânzului, la secția de Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar în cadrul acestei măsuri preventive care a fost dispusă încă de la începutul acestui an în primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.

Această judecare a măsurii preventive - dacă se prelungește sau nu - a fost dispusă de judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 și în aceste momente a fost depusă o contestație încă de săptămâna trecută, ce va fi judecată cel mai probabil săptămâna aceasta.

La IPJ Buftea s-au montat garduri de protecție încă de la primele oare ale dimineții atât în curtea instituției, cât și afară pe trotuar, având în vedere că se așteaptă un număr foarte mare de susținători, cum ne-am obișnuit, de altfel, în fiecare zi de marți.

Luni, la Curtea de Apel București, sute de oameni au venit ca să îl susțină pe fostul candidat independent la alegerile prezidențiale.

În procesul de luni, care a avut un rol crucial în soarta celorlalte dosare penale - poate cel mai important termen de până în aceste momente - decizia magistraților a fost amânată pentru următoarele zile. Cel mai probabil o să îl vedem pe Călin Georgescu în acest dosar din nou în fața instanței în primele zile de la începutul anului viitor.

Avocații lui Georgescu spun că se fac mai multe presiuni asupra dosarelor penale. Atât asupra celor care se află pe masa procurorilor de la Parchetul general, cât și a celor care se află în instanță.

Săptămâna aceasta o să îl mai vedem pe Călin Georgescu cel mai probabil la Tribunalul București, acolo unde se va judeca contestația și va avea un răspuns definitiv din partea instanței dacă rămâne sau nu sub măsura preventivă de control judiciar.