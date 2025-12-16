Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit primelor informații, conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani din județul Olt, a fost observat de un echipaj de poliție în timp ce efectua o depășire neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal continuu, între localitățile Vitănești și Văceni. Polițiștii i-au făcut semn să oprească, însă șoferul a ignorat indicațiile și a accelerat, declanșând o urmărire în trafic.

În scurt timp, situația a escaladat, iar un alt echipaj de poliție, alertat de colegii aflați în urmărire, a încercat să blocheze deplasarea autoturismului din sens opus. În încercarea de a evita interceptarea, șoferul ar fi efectuat mai multe manevre riscante, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Momentul critic s-a produs atunci când bărbatul a observat autospeciala de poliție venind din față. Speriat, acesta ar fi tras brusc de volan, intrând în coliziune cu un autoturism aflat în fața sa, după care a părăsit carosabilul și a lovit violent un stâlp de iluminat public, pe care l-a doborât.

La locul accidentului au intervenit de urgență polițiștii, pompierii cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj SMURD. Șoferul a fost găsit conștient, cooperant și neîncarcerat, prezentând traumatisme ușoare la nivelul capului. După acordarea primului ajutor medical, acesta a refuzat transportul la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cel mai probabil, acesta va rămâne fără permis de conducere și va fi sancționat contravențional atât pentru depășirea pe linie continuă, cât și pentru nerespectarea semnalelor poliției.

Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, iar pentru remedierea avariilor produse la rețeaua de electricitate a fost solicitat un echipaj al CEZ Distribuție.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.