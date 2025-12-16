”Noaptea trecută, polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Poliției orașului Beclean au intervenit pentru efectuarea de verificări în urma unui accident semnalat în Podirei, pe Drumul Național 17. La locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul că o autoutilitară condusă de un bărbat de 37 ani, din Botoșani, a surprins și accidentat un bărbat care se deplasa în calitate de pieton. În urma intervenției echipajelor medicale a fost constatat decesul pietonului, a cărui identitate urmează să fie stabilită”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

Reprezentanții instituției spun că la caz a intervenit echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD care a găsit victima în stop cardiorespirator și i-a aplicat protocolul de resuscitare.

Bărbatul accidentat nu a răspuns, însă, manevrelor, fiind declarat decesul la fața locului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care a avut loc tragedia.