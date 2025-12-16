Polonezii transformă. Românii vând materie primă

Succesul polonezilor nu vine din exportul de materii prime, ci din procesare.

Cele mai puternice companii sunt specializate în carne, băuturi și produse alimentare cu valoare adăugată mare. Liderul regional este un grup polonez prezent și în România, dar cu afaceri mult mai mari pe piața de origine.

Prin comparație, cel mai mare producător de carne de la noi are venituri de aproape zece ori mai mici decât liderul din Polonia.

Diferența se vede și la nivel de industrie: întreaga piață alimentară românească valorează cât primele zece companii din Polonia la un loc.