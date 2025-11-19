Sabotajul a vizat liniile de cale ferată din apropierea localității Mika, pe ruta care leagă Varșovia de estul Poloniei, un coridor logistic crucial către granița cu Ucraina. Explozia a deteriorat șinele, dar tragedia a fost evitată după ce un mecanic de tren regional a observat la timp avariile și a alertat autoritățile. Într-un incident separat, cabluri de alimentare au fost distruse pe o altă porțiune de traseu.

Serviciile de securitate poloneze au confirmat că mai multe persoane sunt vizate de anchetă și că patru suspecți au fost deja arestați. Premierul Donald Tusk a declarat că doi cetățeni ucraineni, veniți din Belarus și plecați imediat după plasarea dispozitivelor explozive, au fost identificați ca fiind implicați. Potrivit lui Tusk, aceștia ar fi colaborat cu serviciile secrete ruse, iar unul fusese anterior arestat pentru sabotaj în Ucraina. Cei doi nu se află printre persoanele reținute.

Reacția Poloniei și a Rusiei

Sikorski a precizat că închiderea consulatului din Gdańsk „nu va fi răspunsul complet” și a lăsat să se înțeleagă că vor urma și alte măsuri. Polonia mai închisese anterior consulatele ruse din Cracovia și Poznan, însă ambasada Rusiei la Varșovia rămâne deschisă.

Ministerul rus de externe a reacționat imediat, anunțând că va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „relațiile cu Polonia s-au deteriorat complet” și că decizia autorităților poloneze reflectă dorința de a „reduce la zero” legăturile diplomatice.

Contextul european al sabotajelor

Deși Moscova neagă implicarea în atacuri de sabotaj pe teritoriul european, serviciile de informații din Polonia și alte state UE consideră că Rusia desfășoară o campanie de incendieri, explozii și atacuri asupra infrastructurii pentru a testa apărarea Europei și a slăbi sprijinul pentru Ucraina. În multe cazuri, sunt folosiți operativi ocazionali, recrutați prin aplicații precum Telegram, adesea cetățeni ucraineni.

Premierul Tusk a discutat miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a promis „să împărtășească toate informațiile” despre atac și a anunțat crearea unui grup de lucru bilateral pentru prevenirea unor incidente similare. „Toate faptele indică o urmă rusească”, a spus Zelenski, comparând atacurile din Polonia cu sabotajele zilnice din Ucraina.

Măsuri militare și securitate sporită

La Varșovia, șeful Statului Major General, Wiesław Kukuła, a avertizat că Rusia ar putea considera nopțile lungi de iarnă ca moment oportun pentru intensificarea sabotajelor. „Nu trebuie să permitem acest lucru”, a spus el, subliniind că armata se pregătește pentru „o gamă largă de incidente” pentru a elimina orice spațiu de acțiune pentru astfel de atacuri.

Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat lansarea Operațiunii Horizon, un plan prin care 10.000 de soldați vor fi mobilizați pentru protejarea infrastructurii critice din întreaga țară. Obiectivul este „contracararea actelor de diversiune și creșterea nivelului de securitate pentru cetățenii polonezi”.

