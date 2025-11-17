Oficialul polonez a afirmat că serviciile de informații au semnalat sabotaje și atacuri cibernetice care urmăresc să submineze încrederea populației în instituțiile statului și să creeze teren pentru un posibil atac. Generalul a spus că „inamicul creează un mediu care ar trebui să fie favorabil unei agresiuni pe teritoriul polonez”, făcând o paralelă directă cu situația din 1939, conform declarației sale pentru publicația Rzeczpospolita.

Incidentul feroviar și suspiciunile de sabotaj

Generalul Kukula a comentat și incidentul feroviar raportat în ajun, sugerând că situația se înscrie în tiparul unui conflict hibrid. El a explicat că „oricine a fost în război știe că ceea ce avem astăzi nu este un război, ci o situație premergătoare războiului, sau ceea ce numim colocvial un război hibrid”. El a adăugat că toate indiciile ar putea arăta spre un act de sabotaj, subliniind că Ministerul Afacerilor Interne este instituția care trebuie să formuleze evaluarea finală a incidentului.

Reacția planificată în fața unei potențiale agresiuni

Șeful Statului Major a explicat că forța de descurajare a Poloniei și a NATO depinde de hotărârea cu care își consolidează apărarea. El a menționat că orice atac asupra teritoriului alianței trebuie întâmpinat printr-un răspuns puternic, suficient de serios pentru a descuraja orice potențial agresor. „Nu suntem fără apărare. Avem un arsenal complet de instrumente pentru a răspunde unor astfel de amenințări, simetric sau asimetric, în diverse moduri”, a declarat Kukula.

Un episod suspect în apropiere de un nod logistic strategic

Pe 16 noiembrie, autoritățile au descoperit avarii la o linie ferată din apropierea orașului Życzyn. Linia face parte din traseul care trece prin hubul logistic din Rzeszów, punct esențial pentru transportul armamentului occidental către Ucraina. Premierul Donald Tusk nu a exclus posibilitatea ca acest incident să fie rezultatul unui act de sabotaj.

Activitatea intensificată a serviciilor ruse, în centrul preocupărilor

Oficialii polonezi au raportat în mod repetat că serviciile de informații ruse și-au intensificat operațiunile în Polonia. În luna iulie, premierul Tusk a anunțat reținerea a 32 de persoane suspectate că ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse. Autoritățile de la Varșovia subliniază că rolul Poloniei ca principal coridor de tranzit pentru ajutorul militar trimis Ucrainei transformă țara într-o țintă pentru operațiuni de spionaj și acțiuni de subminare.

