UPDATE 11:30 - Moțiunea va fi dezbătută luni, 8 decembrie, iar votul se va da marți, 9 decembrie.

Astăzi, între orele 13.00 și 14.00, va avea loc biroul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

UPDATE 11:28 - Au fost depuse 118 semnături

UPDATE 11:13 - „Astăzi am depus și la Camera Deputaților și la Senatul României moțiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare, fără progresism la guvernare”. Astăzi i-am făcut un cadou domnului Sorin Grindeanu de ziua lui depunând această moțiune și îl rog să facă și el un cadou românilor ca PSD să voteze această moțiune marți. Luni vă anunț că va fi dezbaterea moțiunii, în cursul zilei de astăzi în jurul orei 13-14 va fi Biroul Permanent Reunit. Românii au o șansă să voteze pentru prima dată în istorie și ei o moțiune de cenzură prin intermediar. Bucureștenii pot să voteze candidatul suveranist la Primăria Capitalei și românii din țară și din diaspora pot să sune un prieten sau o rudă din București să voteze în locul lor candidatul suveranist la primărie. Candidatul suveranist va câștiga Primăria Capitalei și vă garantez că în secunda 2 Sorin Grindeanu va face un cadou românilor de ziua lui și PSD va vota moțiunea de cenzură.

După cum vedeți aici avem o minge, le-am pasat mingea săptămâna aceasta și celor de la PSD și celor de la PNL, pentru că acum este în curtea lor. PSD au reușit să scoată termenul de progresist din statutul PSD, acum au șansa să scoată și progresismul din Guvernul României. Așa cum spunea un mare medic chirurg oncolog, cancerul galopant nu poate fi scos decât chirurgical, progresiștii sunt cancerul României. Avem ștampila cu numărul de înregistrare al moțiunii pe această minge, nr. 5151 din decembrie 2025. Haideți cu toții să facem istorie și vă garantez că demnitatea umană nu se negociază, domnul Bolojan.

Guvernul nu trebuie să aibă grijă numai de cei bogați și puternici, trebuie să aibă grijă și de oamenii care nu au ce pune pe masă, sunt 300.000 de copii care se culcă noaptea nemâncați. Vedem cum miniștrii progresiști sunt numiți pe anumite criterii de necompetență, habarnism și indolență. Vedem cum ministrul Mediului Diana Buzoianu, doar cu un an experiență în avocatură, ajunge mare parlamentar și acum ministrul Mediului și lasă 107.000 oameni fără apă, închide o unitate de producere a energiei electrice în bandă. Asta se numește subminarea economiei naționale și sabotaj.

În 2016 am depus un proiect de lege prin care reintroduceam fostul articol 165 din Codul Penal prin care reincriminam pedeapsa pentru subminarea economiei naționale. Acest articol 165 care incrimina subminarea economiei naționale a fost scos tot de o ministră progresistă în anul 2005, numită Monica Macovei. Acum în Codul Penal există articolul 394 care incriminează subminarea economiei naționale dar numai pe baza de trădare raportat la o putere străină. Am reintrodus articolul 165 sub numărul de 394 indice 1 și credeți-mă că doamna Buzoianu și toți miniștrii progresiști din guvernul condus de Cioloș de tehnoslugi care au subminat economia națională vor intra la pușcărie.

În același timp vă asigur că în următoarea săptămână voi depune o plângere penală împotriva doamnei Buzoianu și împotriva domnului ministru Moștenau în baza art. 297 Cod Penal – abuzul în serviciu, instigarea la abuz în serviciu, neglijența în serviciu – și pot fi pedepsiți în baza art. 309 Cod Penal care spune foarte clar ce înseamnă consecințe deosebit de grave. Mai avem un articol de lege care incriminează sabotajul.

Deci USR nu reprezintă decât acei progresiști, urmașii neobolșevicilor și multiculturalistilor.”, a declarat Ninel Peia.

UPDATE 11:00 - Ninel Peia a depus moțiunea la Camera Deputaților. Urmează să fie depusă și la Senat

ȘTIREA INIȚIALĂ

Senatorul grupului Pace- Întâi România Ninel Peia a declarat că moţiunea de cenzură intitulată ”România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” a strâns deja 119 semnături şi este susţinută şi de grupul parlamentar AUR.

Aceasta va fi depusă astăzi, la ora 11.00, urmând ca săptămâna viitoare, cel mai probabil, să fie fi citită, dezbătută, dar și votată în plenurile reunite al Camerei Deputaților.

Pentru a cădea Guvernul este nevoie de 233 de semnături. Opoziția ar strânge aceste voturi dacă ar și parlamentari din Coaliția de guvernare. Am putea răsturnări de situație după rezultatul alegerilor de duminică.