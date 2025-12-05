Război în Ucraina, ziua 1381. Ucraina lovește cu drone un port strategic și o rafinărie rusească - LIVE TEXT

Forțele ucrainene au efectuat atacuri cu drone în noaptea de 4 spre 5 decembrie asupra portului Temryuk din Krasnodar Krai (foto: arhivă)
Forțele ucrainene au efectuat atacuri cu drone în noaptea de 4 spre 5 decembrie asupra portului Temryuk din Krasnodar Krai și a rafinăriei de petrol Syzran din regiunea Samara, conform raportărilor oficiale ruse și presei locale.​ Ucraina a ajuns astăzi în ziua 1381 de război cu Rusia. 

UPDATE 8:00 - La portul Temryuk, un obiectiv cheie în Marea Azov pentru exportul de produse petroliere, un atac cu drone a provocat un incendiu la rezervoarele de combustibil, avariind elemente ale infrastructurii portuare.

Autoritățile din Krasnodar au confirmat evacuarea personalului fără victime, iar serviciile de urgență au intervenit cu 32 de oameni și 8 unități de echipament pentru stingerea focului.​

În paralel, explozii au fost raportate la rafinăria Syzran, operată de Rosneft și cu o capacitate anuală de 8,5 milioane de tone, aflată la circa 700 km de granița cu Ucraina.

Primarul Sergey Volodchenkov a confirmat atacul cu drone asupra orașului, iar imagini de pe rețelele sociale arată un incendiu la rafinărie, țintă recurentă a campaniei ucrainene împotriva infrastructurii energetice ruse.​

Conform Kyiv Independent, aceste lovituri fac parte din strategia Ucrainei de a viza sursele de finanțare și combustibil ale războiului rus, deși detaliile nu pot fi verificate independent la momentul publicării.