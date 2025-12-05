UPDATE 8:00 - La portul Temryuk, un obiectiv cheie în Marea Azov pentru exportul de produse petroliere, un atac cu drone a provocat un incendiu la rezervoarele de combustibil, avariind elemente ale infrastructurii portuare.

Autoritățile din Krasnodar au confirmat evacuarea personalului fără victime, iar serviciile de urgență au intervenit cu 32 de oameni și 8 unități de echipament pentru stingerea focului.​

În paralel, explozii au fost raportate la rafinăria Syzran, operată de Rosneft și cu o capacitate anuală de 8,5 milioane de tone, aflată la circa 700 km de granița cu Ucraina.

Primarul Sergey Volodchenkov a confirmat atacul cu drone asupra orașului, iar imagini de pe rețelele sociale arată un incendiu la rafinărie, țintă recurentă a campaniei ucrainene împotriva infrastructurii energetice ruse.​

Conform Kyiv Independent, aceste lovituri fac parte din strategia Ucrainei de a viza sursele de finanțare și combustibil ale războiului rus, deși detaliile nu pot fi verificate independent la momentul publicării.