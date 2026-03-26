În mesaj, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile recomandând adăpostirea în locuri sigure.



Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112.

De la începutului acestui an, potrivit datelor furnizate AGERPRES de Ministerul Apărării Naționale, până la mijlocul acestei luni, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniței româno-ucrainene, iar în cel puțin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliție Aeriană pentru monitorizare și gestionare.



De la începutul războiului din Ucraina, populația din județul Tulcea a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă.

Ministerul Apărării anunţă, joi dimineaţă, că, după o nouă serie de atacuri ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc şi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, judeţul Tulcea, în afara zonei locuite. Resturi de dronă au fost găsite într-o zonă cu vegetaţie, fiind securizat perimetrul, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

”În jurul orei 01:00 a fost primit un apel prin care era semnalat faptul că în apropiere de localitatea Parcheş din judeţul Tulcea a fost observată o dronă care s-a prăbuşit în afara localităţi şi a generat un incendiu. Către locul evenimentului a fost direcţionat un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului Tulcea cu o autospecială de stingere şi împreună cu forţe din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Inspectoratul de Poliţie judeţean Tulcea şi Poliţia de Frontieră, au identificat la aproximativ 2 km de satul Parcheş o zonă de vegetaţie arsă şi mai multe resturi provenite de la o dronă”, a transmis ISU Tulcea.