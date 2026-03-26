Sfantul Gavriil este unul dintre cei sapte ingeri de mare sfat care stau inaintea Tronului lui Dumnezeu. El s-a infatisat si lui Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul, mai inainte de a se arata Fecioarei Maria. El este trambita ce aduce vestile cele bune ale lui Dumnezeu.

Potrivit unor Sfinti Parinti, tot Sfantul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea buna si Sfintilor Parinti Ioachim si Ana, cum ca vor naste o fata, pe Maica Domnului. Se marturiseste ca tot el este cel care l-a insotit pe Moise, in pustie, atunci cand dreptul a scris Cartea Facerii. Tot el este cel mai de seama dintre toate cetele ingeresti, el stand langa Tronul lui Dumnezeu si ducand omului cele mai mari vesti dumnezeiesti.

Sfantul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, dupa Buna Vestire, pe 8 noiembrie, cand sarbatorim Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si pe 13 iulie, cand facem pomenire de minunile savarsite de Sfantul Arhanghel Gavriil.

Troparul Sfantului Arhanghel Gavriil

Mai marele Voievod al Ostilor ceresti, rugamu-te pe tine noi nevrednicii. Ca prin rugaciunile tale sa ne acoperi pe noi, cu acoperamantul aripilor maririi tale celei netrupesti, pazindu-ne pe noi cei ce cadem cu deadinsul si strigam: Izbaveste-ne din nevoi ca un mai mare peste cetele puterilor celor de sus.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Montanus preotul si Maxima, sotia lui;

- Sfintilor 26 de Mucenici care au patimit in Gotia;

- Sfintilor Mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil si alti 40, din partile Rasaritului;

- Sfantului Preacuvios Stefan Marturisitorul, egumen al Manastirii Triglia, din Bitinia;

- Sfantului Sfintit Mucenic Irineu din Srem;

- Sfantului Cuvios Malhu;

- Sfantului Cuvios Vasile cel Nou.

Maine, facem pomenirea Sfintei Mucenite Matrona din Tesalonic.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Calendar Ortodox