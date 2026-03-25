Companiile aeriene răspund uneori greu la solicitări sau resping cererile fără explicații. Pasagerii ajung să piardă timp căutând informații, trimițând emailuri și încercând să înțeleagă legislația aplicabilă. De multe ori renunță, chiar dacă aveau dreptul la compensație.

AirClaim a fost creat tocmai pentru a simplifica această situație. Platforma verifică dacă ai dreptul la despăgubire și se ocupă de toate etapele necesare pentru recuperarea banilor. Procesul este online, simplu și nu implică taxe la început.

Pentru un pasager care nu vrea să intre în discuții complicate cu operatorii aerieni, acest lucru poate face diferența. În loc să gestionezi singur procedura, lași cazul în mâna unei echipe care se ocupă zilnic de astfel de solicitări.

Când ai dreptul la despăgubire pentru zbor?

Regulamentul european EC261 protejează pasagerii în cazul problemelor apărute la zboruri. Conform acestui regulament, ai dreptul la despăgubire pentru zbor dacă ajungi la destinația finală cu peste trei ore întârziere, iar responsabilitatea aparține companiei aeriene.

Există mai multe situații în care poți solicita compensație. Cele mai frecvente sunt problemele tehnice ale aeronavei sau organizarea defectuoasă a zborurilor.

De asemenea, întârzierile pot apărea atunci când un zbor anterior al aeronavei a avut probleme și a creat un efect în lanț. În unele cazuri, grevele personalului companiei aeriene pot duce la întârzieri semnificative.

Pentru a primi despăgubirea este important ca întârzierea să fie confirmată la destinația finală. Ora reală de sosire este cea care contează, nu ora plecării.

Există și situații în care despăgubirea nu se acordă. Printre acestea se află circumstanțele extraordinare care nu pot fi controlate de compania aeriană.

Exemplele includ furtuni puternice, restricții de trafic aerian sau incidente externe. Chiar și în aceste situații, pasagerii pot primi asistență în aeroport.

Această asistență poate include mâncare, băuturi sau cazare dacă întârzierea durează foarte mult.

Ce sume poți primi pentru un zbor întârziat?

Valoarea compensației nu depinde de prețul biletului. Ea este stabilită în funcție de distanța zborului și de durata întârzierii la sosire.

Sumele stabilite de legislația europeană sunt următoarele:

- 250 de euro pentru zboruri de până la 1500 km

- 400 de euro pentru zboruri între 1500 și 3500 km

- 600 de euro pentru zboruri de peste 3500 km

Există și situații în care suma poate fi redusă dacă întârzierea este mai mică. De exemplu, pentru unele zboruri lungi compensația poate fi de 300 de euro dacă întârzierea este între trei și patru ore.

Pentru întârzieri mai mici de trei ore nu se acordă compensație financiară. Totuși, compania aeriană are obligația să ofere asistență în timpul așteptării.

Mulți pasageri nu știu că pot cere despăgubire și în cazul conexiunilor ratate. Dacă ajungi la destinația finală cu peste trei ore întârziere din cauza unei legături pierdute, ai dreptul la compensație.

Același lucru se aplică și în cazul anulării unui zbor sau al refuzului la îmbarcare. În anumite condiții, despăgubirea pentru zbor poate ajunge la aceeași valoare maximă de 600 de euro.

Un alt aspect important este termenul în care poți depune cererea. În multe situații, solicitarea poate fi făcută în termen de până la un an de la data zborului.

Cum te ajută AirClaim să obții compensația?

Depunerea unei cereri către compania aeriană pare simplă la prima vedere. În realitate, procesul poate dura mult și implică documente, argumente juridice și corespondență repetată.

AirClaim simplifică toate aceste etape. Platforma verifică mai întâi dacă zborul este eligibil pentru compensație.

După verificare, echipa se ocupă de comunicarea cu compania aeriană și urmărește dosarul până la final. Pasagerul nu trebuie să negocieze sau să trimită solicitări suplimentare.

Un avantaj important este faptul că serviciul funcționează fără costuri inițiale. Plata se face doar dacă despăgubirea este obținută.

Comisionul standard este de 29% plus TVA din suma recuperată. Dacă solicitarea nu este câștigată, pasagerul nu plătește nimic.

AirClaim este o companie înființată în 2017 și activă în domeniul despăgubirilor pentru zboruri din 2018. Compania este listată la Bursa de Valori București, ceea ce presupune transparență și reguli stricte de raportare.

Platforma menționează peste 1,5 milioane de clienți mulțumiți și peste 100 de milioane de euro recuperați pentru pasageri. Echipa oferă asistență în 15 limbi, ceea ce permite gestionarea cazurilor pentru pasageri din mai multe țări.

Pentru cine călătorește des, acest lucru înseamnă acces rapid la un serviciu specializat.

Ce trebuie să faci dacă zborul tău întârzie?

Există câteva lucruri pe care le poți face pentru a te asigura că poți solicita despăgubirea ulterior:

- păstrează biletul de avion și cartea de îmbarcare

- notează ora reală a plecării și a sosirii

- cere informații despre motivul întârzierii

- păstrează mesajele primite de la compania aeriană

- păstrează bonurile pentru cheltuieli suplimentare

Aceste detalii pot ajuta atunci când verifici dacă ai dreptul la despăgubire pentru zbor. Documentele reprezintă dovada principală în orice solicitare.

După ce ai toate informațiile, poți verifica eligibilitatea direct pe platforma AirClaim. Procesul durează câteva minute și se face complet online.

Dacă zborul îndeplinește condițiile prevăzute de legislația europeană, echipa poate începe procedura de recuperare a compensației.

Pentru mulți pasageri, întârzierile de zbor rămân doar o experiență neplăcută. În realitate, ele pot însemna și bani care pot fi recuperați dacă drepturile sunt folosite corect.

AirClaim transformă un proces complicat într-unul mult mai simplu. Pasagerul verifică eligibilitatea, trimite informațiile necesare și lasă restul în grija unei echipe specializate.

În acest fel, o despăgubire pentru zbor nu mai rămâne doar o posibilitate teoretică. Devine o procedură prin care pasagerii își pot recupera banii atunci când întârzierile sau anulările le afectează călătoria.