Dulceață din flori de soc. Rețeta tradițională veche care te va duce instant cu gândul în copilărie

Dulceața de soc este unul dintre acele preparate care îți aduc aminte instant de verile liniștite de la țară, de parfumul florilor proaspăt culese și de rețetele păstrate cu grijă din generație în generație. Cu aroma sa delicată și ușor florală, această dulceață transformă câteva ingrediente simple într-un desert rafinat și parfumat. Perfectă pentru micul dejun, clătite sau prăjituri de casă, dulceața de soc păstrează în fiecare borcan savoarea autentică a începutului de vară.

INGREDIENTE:

1 kg de fructe de soc

800 g zahar

100 ml apa

zeama de la o lamaie

MOD DE PREPARARE:

Dulceața din fructe de soc este delicioasă, ușor asemănătoare la gust cu cea de afine. Se prepară ușor, important este să culegeți fructele din locuri cât mai curate și să aveți puțintică răbdare. Culegeți fructe bine coapte, moi la apăsare și nu le consumați în stare crudă.

Așadar, desprindeți bobițele de soc de pe ciorchini, spălați-le sub jet de apă și lăsați-le la scurs într-o sită.

În vasul în care veți face dulceața puneți zahărul, apa și zeama de lămâie. Fierbeți 5-6 minute până când ați obținut un sirop gros, apoi adăugați fructele de soc.

Când s-a format spuma, luați-o cu o lingură ori de câte ori este nevoie.

Fierbeți dulceața 25-30 de minute, până când începe să se lege.

Testați consistența punând pe o farfurie care a stat la congelator o linguriță de dulceață. Când s-a răcit complet, nu trebuie să curgă prea ușor. Sau, cea mai simplă și sigură metodă: măsurați temperatura dulceții cu un termometru. Când a atins 105 grade C, dulceața este gata și poate fi transferată în borcane sterilizate.

După răcire, etichetați-o și așezați-o frumos în cămară, potrivit sursei.