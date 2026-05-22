Prăjitura care cucerește internetul: desertul rapid cu ciocolată, cocos și nuci

Un desert simplu, care nu necesită tehnici complicate și nici mult timp petrecut în bucătărie, a devenit tot mai popular datorită modului inedit de preparare. Cunoscut în bucătăria americană sub denumirea de „dump cake”, acest tip de prăjitură presupune adăugarea ingredientelor direct în tavă, fără mixări elaborate sau etape dificile.

Popularitatea sa vine din combinația dintre prepararea rapidă și rezultatul spectaculos: un desert cu straturi care se formează singure în timpul coacerii.

În această variantă, gustul intens de ciocolată se îmbină cu aroma dulce a cocosului, textura crocantă a nucilor pecan și finețea cremei de brânză, rezultând o prăjitură bogată și consistentă.

Ingrediente necesare

Pentru prepararea desertului sunt necesare ingrediente ușor de găsit:

1 și 2/3 căni de nuci pecan prăjite și mărunțite

1 cană fulgi de cocos îndulciți

1 pachet mix pentru tort cu ciocolată

ouă, apă și ulei, conform instrucțiunilor de pe ambalaj

230 g cremă de brânză

1/2 cană unt topit

2 lingurițe extract de vanilie

1/4 linguriță sare

1 cană zahăr pudră

2/3 cană fulgi de ciocolată semidulce

Cum se prepară

Prepararea este foarte simplă și nu implică proceduri complicate.

Cuptorul se preîncălzește la 175°C, iar tava se unge în prealabil. La bază se presară o parte din nucile pecan și fulgii de cocos, care vor forma primul strat aromat.

Separat, se pregătește compoziția pentru tort conform instrucțiunilor de pe ambalaj și se toarnă peste baza din tavă.

Crema de brânză se amestecă până capătă o consistență fină, apoi se adaugă untul topit, vanilia și sarea. Se încorporează zahărul pudră, iar la final fulgii de ciocolată și restul nucilor.

Compoziția obținută se distribuie peste aluat, iar cu ajutorul unui cuțit se creează ușor efectul marmorat specific.

Prăjitura se coace timp de aproximativ 32–38 de minute, până când centrul devine ferm și trece testul scobitorii. După coacere, trebuie lăsată să se răcească complet pentru ca straturile să se stabilizeze.

