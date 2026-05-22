Alexandru Rogobete, apel către politicieni: ”Avem nevoie de o ţară cu un Guvern funcţional”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a făcut apel la toți politicienii să renunțe la orgolii și să găsească o soluţie pentru formarea unui guvern funcţional.

”Cred mult în oameni. În capacitatea noastră de a găsi resurse şi de a repara ce pare ireconciliabil, stricat sau iremediabil. De aceea, aici şi acum am decis să transmit un mesaj prin care cer ceea ce pare imposibil de dat: o nouă investiţie de încredere în România noastră, a tuturor, pro-occidentală, onestă şi demnă şi performantă”, a scris Alexandru Rogobete, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PSD a subliniat că ”avem nevoie de o ţară cu un Guvern funcţional, cu putere de decizie şi curaj”.

”Refuz să cred că, în momentul critic în care proiecte de miliarde pentru români atârnă de un fir de aţă, nu avem maturitatea şi responsabilitatea de a renunţa la mituri şi salvatori mesianici în favoarea unei construcţii stabile şi funcţionale (...) Atunci când eşti într-o funcţie de responsabilitate publică, orgoliul şi confortul tău ajung pe ultimul loc, nu pe primul. Am încredere în oameni şi îmi permit să fac un apel public către fiecare politician, om politic, decident, în parte care crede în construcţia României pro-occidentale. Înţeleg că este greu, înţeleg că tranşeele par atât de adânc săpate încât nu poţi ieşi din ele, dar orgoliile mari au, mai tot timpul, mize mici”, a mai transmis fostul ministru al Sănătății.

El este de părere că dacă politicienii vor găsi ”împreună drumul corect şi responsabil acum, românii ne vor aprecia”.

”Dacă alegem calcule meschine, orgolii nesfârşite sau iluzii îndeprătate vom plăti, cu toţii”, a a conchis oficialul.