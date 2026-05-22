Alberta va organiza un referendum cu privire la rămânerea în componența Canadei

Sursă: Realitatea.Net

Alberta va organiza un referendum pentru a decide dacă provincia ar trebui să rămână în Canada sau să meargă mai departe cu un al doilea vot cu caracter obligatoriu privind separarea, marcând astfel primul test major pentru unitatea țării din ultimele decenii.

Anunțul de joi al premierului Danielle Smith vine după ce o petiție inițiată de cetățeni, prin care se cerea separarea, a strâns peste 300.000 de semnături la începutul acestui an, în timp ce o altă petiție separată, care susținea rămânerea Albertei, a adunat peste 400.000.

O mișcare de independență agitată a prins tot mai mult teren în provincia bogată în petrol, alimentată de sentimentul vechi că Alberta este ignorată de factorii de decizie de la Ottawa. Cu toate acestea, sondajele de opinie sugerează că majoritatea locuitorilor din Alberta ar vota împotriva separării.

Referendumul provincial a fost programat pentru data de 19 octombrie, a precizat premierul. Într-un discurs televizat, Smith a declarat că întrebarea adresată locuitorilor din Alberta în această toamnă va fi: „Ar trebui Alberta să rămână o provincie a Canadei sau ar trebui ca Guvernul din Alberta să înceapă procesul juridic prevăzut de Constituția Canadei pentru a organiza un referendum provincial cu caracter obligatoriu privind separarea sau nesepararea Albertei de Canada?”.

Premierul a menționat că ea însăși va vota în favoarea rămânerii Albertei în componența Canadei. „Așa aș vota eu în privința separării în cadrul unui referendum provincial”, a spus ea, adăugând că „aceasta este, de asemenea, poziția guvernului meu și a grupului meu parlamentar”.

Totuși, ea s-a declarat „profund îngrijorată” de o hotărâre judecătorească prin care un magistrat din Alberta a respins o petiție ce solicita un referendum privind separarea, după ce grupuri indigene din cadrul First Nations (Primele Națiuni) au argumentat că nu au fost consultate corespunzător, fapt ce le-a încălcat drepturile. Acest lucru a oprit procesul de verificare a semnăturilor de pe petiție, lăsând posibilitatea unui referendum în incertitudine.

„În calitate de premier, nu voi permite ca o eroare juridică a unui singur judecător să reducă la tăcere vocile a sute de mii de oameni din Alberta”, a declarat joi Smith. „Viitorul Albertei va fi decis de locuitorii săi, nu de instanțe.” Ea a mai adăugat: „Amânarea unei decizii nu face decât să prelungească o dezbatere extrem de emoționantă și importantă, iar reducerea la tăcere a vocilor a sute de mii de locuitori din Alberta care vor să fie auziți este de nejustificat într-o societate liberă și democratică.”

„Avem mai multe în comun cu America decât cu restul Canadei”

Smith s-a confruntat luni de zile cu presiuni din partea separatiștilor din Alberta pentru a introduce această întrebare pe buletinele de vot. Jeffrey Rath, un avocat care pledează pentru separare, a scris joi pe rețelele de socializare că Smith a formulat întrebarea pentru referendum într-un mod incorect și duplicitar, adăugând că premierul „tocmai și-a pierdut electoratul de bază”.

Unitatea Canadei a mai fost pusă la încercare și în trecut. Quebecul a votat de două ori împotriva independenței, ultima dată în 1995, când scrutinul s-a încheiat cu un scor extrem de strâns: 50,58% la 49,22% în favoarea taberei „Nu”.

Țara a stabilit reguli clare pentru separare în urma acelor dispute. Chiar dacă tabăra celor care doresc „plecarea” Albertei va avea câștig de cauză în octombrie, urmează un drum lung și nesigur.

La începutul lunii mai, prim-ministrul Mark Carney a declarat că orice încercare de separare a provinciei trebuie să respecte regulile prevăzute de Clarity Act (Legea Clarității) – actul normativ vechi de 26 de ani, adoptat în urma referendumului din Quebec din 1995.

Un eventual al doilea referendum obligatoriu pentru independența Albertei ar trebui să respecte regulile de bază stabilite în această lege, printre care cerința ca o „majoritate clară” de alegători să fie în favoarea separării, iar formularea întrebării de la referendum să fie una clară, sub supravegherea Camerei Comunelor de la nivel federal. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, Alberta ar urma să intre în negocieri de separare dificile și probabil de lungă durată cu guvernul federal privind termenii „divorțului”.

Nemulțumiri profunde față de Ottawa

Furia la adresa guvernanților de la Ottawa este una veche în această provincie vestică cu patru milioane de locuitori, în special în ceea ce privește exploatarea resurselor sale naturale. Unii localnici sunt de părere că guvernul federal a blocat industria de petrol și gaze a provinciei în favoarea unei legislații ecologiste. De asemenea, există convingerea de lungă durată că provincia, prin vasta sa bogăție de resurse, contribuie mai mult la bugetul țării decât primește înapoi.

Aflată anterior la periferia scenei politice, posibilitatea unei crize de unitate a devenit tot mai probabilă în ultimul an. Deși mișcarea separatistă nu are o viziune complet unificată, majoritatea membrilor își doresc, ca un prag minim, o mai mare autonomie asupra resurselor provinciei și a priorităților politice.

Smith a recunoscut joi o parte dintre aceste îngrijorări, susținând că guvernul federal a încercat să „se îndrepte spre un sistem mai centralizat, de tip american” și că încalcă jurisdicția provincială. „Resping categoric încercările Ottaway de a face acest lucru și fac un apel la toți liderii provinciali și parlamentarii să repare daunele extinse pe care centralizarea puterii la Ottawa le-a adus țării noastre din punct de vedere economic și în ceea ce privește unitatea națională”, a declarat Smith.

Carney a colaborat cu Smith pentru a aborda o parte din nemulțumirile ei, inclusiv prin demersurile de construire a unei conducte intens solicitate către coasta Pacificului. Cei doi lideri au anunțat la începutul acestei luni un acord în domeniul climei și energiei, care ar putea permite începerea construcției unei conducte de petrol chiar de anul viitor.

Dominic Leblanc, ministrul canadian al comerțului intern, a transmis pe rețelele de socializare că guvernul liberal „crede cu tărie că interesele locuitorilor din Alberta și ale tuturor canadienilor sunt cel mai bine servite atunci când lucrăm împreună”. „Pe măsură ce luăm act de discursul din această seară al premierului Smith, rămânem concentrați pe construirea unei Canade mai puternice pentru toți, într-un parteneriat deplin cu Alberta și în beneficiul tuturor locuitorilor săi și al tuturor canadienilor”, a continuat el.

Pierre Poilievre, liderul conservatorilor federali, originar chiar din Alberta, a declarat tot joi, dar mai devreme, că susține „o țară unită” și că va face campanie „în fiecare zi și prin toate mijloacele pentru a uni această țară în jurul speranței”.