Noi detalii în cazul morții elevului din Bacău. Medicii legiști: Adolescentul de 15 ani s-a înecat cu propria vomă
Noi detalii ies la iveală în cazul morții elevului din Bacău, care s-a stins sub privirile colegilor și profesorilor săi, chiar în curtea școlii. Medicii legiști care au realizat necropsia spun că adolescentul în vârstă de 15 ani a murit după ce s-a înecat cu propria vomă.
Conform primelor concluzii ale medicilor legişti, băiatului i-a venit să vomite, în timp ce se afla în curtea şcolii, alături de doi colegi, însă s-a înecat și în cele din urmă a murit.
Vă reamintim faptul că tragicul incident s-a petrecut în comuna Parincea, din județul Bacău, poliţiştii deschizând dosar penal pentru ucidere din culpă.
Cazul a provocat un val de nemulțumire în rândul cadrelor didactice, dar și a localnicilor, care au acuzat că ambulanţa cu medic a ajuns prea târziu la faţa locului.
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat, joi seară, că va face un control în judeţul Bacău, pentru a stabili modul în care echipajele medicale au fost trimise şi au ajuns la acet caz.
