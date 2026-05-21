Elev de clasa a VIII‑a din Bacău, mort după ce i s-a făcut rău în pauză. Autoritățile au deschis o anchetă

Un elev de 14 ani din Bacău a murit joi, după ce i s-a făcut rău în timpul pauzei. Deși profesorii și medicii au intervenit rapid, copilul nu a mai putut fi salvat. Poliția și instituțiile medicale investighează circumstanțele tragediei.

Un elev de clasa a VIII‑a dintr-o școală din Bacău a intrat în stop cardio‑respirator în timpul pauzei, iar cadrele didactice au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor și au sunat la 112. La fața locului a sosit un echipaj de ambulanță, iar ulterior a fost solicitat și un al doilea echipaj, cu medic, pentru manevre avansate de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, copilul a fost declarat decedat. Conducerea școlii a informat Inspectoratul Școlar Județean, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor transmise de unitatea de învățământ, elevul nu avea antecedente medicale cunoscute. Trupul neînsuflețit urmează să fie supus autopsiei, care va stabili cauza decesului.

Inspectoratul Școlar Județean a transmis că profesorii au acționat prompt și conform procedurilor, iar instituțiile competente continuă verificările pentru a clarifica împrejurările tragediei.