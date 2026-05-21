Ce să faci dacă liftul cade în gol. Poziția care îți poate salva viața

Prăbușirea unui lift este un scenariu de coșmar, dar extrem de rar datorită tehnologiilor moderne de siguranță. Cu toate acestea, dacă sistemele cedează, instinctele noastre ne pot induce în eroare — de exemplu, celebra săritură înainte de impact este complet inutilă. Specialiștii în fizică și inginerie explică ce măsuri concrete te pot salva și care este singura poziție corporală care minimizează șansele unor leziuni fatale.

Frica de a rămâne blocat sau de a cădea cu liftul este una dintre cele mai răspândite fobii din lume. Cu toate acestea, statisticile arată că ascensorul rămâne cel mai sigur mijloc de transport: probabilitatea de a suferi un accident este de doar 0,00000015% per călătorie , iar șansele ca o cabină să se desprindă complet sunt aproape nule.

În Uniunea Europeană funcționează în prezent aproximativ 5,4 milioane de ascensoare. Potrivit publicației El Confidencial , Spania și Italia domină clasamentul, deținând împreună 33% din totalul UE (circa 900.000 de unități fiecare). Deși tehnologia modernă a redus riscurile la minimum, incidentele tehnice grave pot apărea în mod excepțional.

Mitul săriturii și fizica impactului: Cazul din 1945 vs. accidentele moderne

Majoritatea incidentelor reale nu implică prăbușiri, ci probleme cu ușile, blocări sau căderi în spațiul dintre cabină și etaj. Ultimul caz celebru de prăbușire majoră a avut loc în 1945, când un avion B-25 s-a prăbușit în clădirea Empire State Building din New York. Cablurile unui lift s-au rupt, iar o femeie a căzut în cabină de la etajul 75 (peste 300 de metri). Ea a supraviețuit miraculos deoarece kilometrii de cablu adunați la baza puțului au acționat ca o pernă de amortizare.

În schimb, un caz din 2008 demonstrează cum se transferă energia cinetică: un muncitor aflat într-un lift în construcție a căzut de la doar trei metri înălțime. Impactul inițial nu i-a fost fatal, însă podeaua liftului a acționat ca o trambulină, proiectându-l șase metri în aer în interiorul cabinei, a doua cădere fiindu-i fatală.

Fizicienii demontează complet mitul conform căruia o săritură în sus înainte de impact te poate salva. Este imposibil de calculat momentul exact, iar forța te va propulsa direct în tavanul liftului, dublând gravitatea leziunilor.

Protocolul de urgență: Singura poziție care îți poate salva viața

Dacă te afli într-o cabină care se prăbușește, scopul tău principal este să distribui forța șocului pe o suprafață cât mai mare a corpului. Oamenii de știință recomandă următorii pași:

Întinde-te pe spate: Dacă spațiul îți permite, culcă-te imediat pe podeaua liftului. Această poziție distribuie uniform forța gravitațională a impactului și protejează organele interne. Notă: din cauza imponderabilității resimțite în cădere, va trebui să te ții de bare sau să te sprijini de pereți pentru a rămâne lipit de podea.

Protejează-ți capul: Acoperă-ți fața și gâtul cu mâinile pentru a te feri de bucățile de tavan sau de corpurile de iluminat care se vor desprinde la impact.

Planul B (dacă liftul este aglomerat): Dacă nu ai loc să te întinzi, așază-te pe podea în poziție ghemuit, cu genunchii flexați. Articulațiile picioarelor vor acționa ca niște amortizoare, preluând o parte din șoc.

Nu forța ușile după oprire: Chiar dacă liftul s-a oprit, nu încerca să deschizi ușile singur. Risti să cazi în puțul liftului sau cabina se poate pune brusc în mișcare. Folosește butonul de alarmă, interfonul sau sună la numărul unic de urgență 112 și așteaptă echipele de salvare.

Incident grav în Capitală: Lift prăbușit la Ministerul Transporturilor

Importanța respectării regulilor de siguranță a fost readusă în prim-plan de un accident grav petrecut joi chiar în sediul Ministerului Transporturilor din București. Un lift în care se aflau șase persoane s-a prăbușit în gol câteva etaje.

În urma impactului, toate cele șase persoane aflate în cabină au fost rănite, iar cel puțin trei dintre ele au necesitat transportul de urgență la spital.

Ironia face ca incidentul să aibă loc la doar o zi după o revizie majoră. Compania responsabilă cu mentenanța ascensoarelor din cadrul instituției a confirmat că, în ziua precedentă, liftul fusese supus unor reparații capitale, fiindu-i înlocuite integral cablurile de tracțiune. Autoritățile, alături de echipele de pompieri și medici, au deschis o anchetă oficială pentru a stabili cauzele tehnice care au dus la cedarea sistemelor de siguranță.