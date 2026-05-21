Combaterea criminalității organizate, prioritate pentru deputatul PSD Răzvan Ciortea

În perioada 14–15 mai 2026, la Roma, s-a desfășurat cea de-a doua Conferință Interparlamentară privind combaterea criminalității organizate în regiunea OSCE – „#STOPDRUGS – Luptând împreună împotriva traficului de droguri pentru a apăra securitatea, sănătatea și statul de drept”, organizată de Delegația Italiei pe lângă Adunarea Parlamentară a OSCE și găzduită de Parlamentul italian.

Prezent la eveniment, deputatul PSD Răzvan Ciortea a subliniat necesitatea sporirii eforturilor tuturor statelor implicate pentru a reuși limitarea și chiar stoparea rețelelor de traficanți.

Participarea la această importantă reuniune internațională a avut loc la invitația secretarului general al Adunării Parlamentare a OSCE, Roberto Montella, context în care au fost purtate dialoguri privind consolidarea cooperării internaționale în combaterea traficului de droguri și a fenomenului criminalității organizate transfrontaliere.

Conferința a reunit parlamentari, experți și reprezentanți ai unor importante structuri internaționale implicate în domeniul securității și al combaterii criminalității organizate, inclusiv reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii și ai Defense Intelligence Agency (DIA), o agenție de informații strategică.

În cadrul discuțiilor a fost evidențiat rolul esențial al cooperării internaționale, al schimbului de informații și al coordonării instituționale pentru combaterea eficientă a traficului de droguri, fenomen care afectează securitatea, sănătatea publică și viitorul tinerilor.

Cu acest prilej, a fost subliniat faptul că România rămâne un partener credibil și activ în eforturile europene și internaționale de combatere a rețelelor infracționale și a amenințărilor la adresa securității regionale.

Cu ocazia vizitei la Roma, Răzvan Ciortea s-a întâlnit și cu Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea, pentru un moment cu profundă încărcătură simbolică și spirituală.Cu această ocazie, Suveranul Pontif și-a exprimat aprecierea față de inițiativa conferinței și a luptei urgente împotriva flagelului drogurilor. Papa Leon al XIV-lea a subliniat că evenimentul este o mărturie a determinării colective de a face față unui fenomen care “alimentează rețelele criminale și pune în pericol însăși viitorul societăților noastre”.

Pentru reprezentantul României, Răzvan Ciortea, întâlnirea a adus speranță pentru o societate care își dorește respectarea valorilor umanității și implicare pentru un viitor mai bun.