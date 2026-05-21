Sondaj INSCOP: peste jumătate dintre români vor un nou Guvern, iar 4 din 10 susțin alegerile anticipate

Un nou sondaj realizat de INSCOP Research arată că românii sunt împărțiți în ceea ce privește soluțiile pentru depășirea actualei crize politice. În timp ce peste 50% dintre respondenți consideră că formarea unui nou Guvern reprezintă cea mai bună variantă, mai mult de patru din zece români susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

În același timp, majoritatea populației își dorește ca viitorul Executiv să continue parcursul pro-european și pro-occidental al României.

Peste 50% dintre români preferă formarea unui nou Guvern

Potrivit cercetării sociologice , 50,7% dintre participanți consideră că soluția optimă pentru ieșirea din actuala criză politică este formarea unui nou Guvern bazat pe partidele deja reprezentate în Parlament.

De cealaltă parte, 41,3% dintre respondenți cred că România ar trebui să organizeze alegeri parlamentare anticipate pentru a depăși blocajul politic. Aproximativ 8% dintre cei chestionați nu au oferit un răspuns clar.

Sondajul arată că susținerea pentru formarea unui nou Executiv este mai ridicată în rândul alegătorilor PSD, PNL și USR, dar și în cazul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din mediul urban.

În schimb, votanții AUR , bărbații, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și angajații din mediul privat susțin într-o proporție mai mare organizarea de alegeri anticipate.

Majoritatea românilor susțin direcția pro-europeană a țării

Un alt rezultat important al sondajului indică faptul că 65,6% dintre români consideră că viitorul Guvern trebuie să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală a României.

Doar 26,2% dintre respondenți sunt de părere că Executivul nu ar trebui să mai urmeze această orientare, în timp ce peste 8% nu au exprimat o opinie.

Sprijinul pentru continuarea parcursului european este semnificativ mai ridicat în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare, al seniorilor și al locuitorilor din București.

La polul opus, alegătorii AUR și persoanele cu un nivel redus de educație se arată mai sceptici față de direcția pro-occidentală a României.

Datele cercetării au fost colectate în perioada 11-14 mai 2026, prin interviuri telefonice de tip CATI. Eșantionul a inclus 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani și este reprezentativ la nivel național pentru principalele categorii socio-demografice.

Marja maximă de eroare a sondajului este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.