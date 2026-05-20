Femeie din Botoșani, reținută după o sesizare falsă la Poliție. A inventat povestea pentru a explica dispariția a 60 de lei

Sursă: Realitatea.net

O femeie de 38 de ani din municipiul Botoșani a fost reținută de polițiști după ce ar fi făcut o reclamație falsă, susținând că a fost abordată pe stradă de un bărbat îmbrăcat în haine asemănătoare celor purtate de polițiști. Ancheta a arătat însă că incidentul nu a existat, iar femeia ar fi inventat întreaga poveste pentru a justifica în fața familiei lipsa unei sume de bani.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani - Biroul de Investigații Criminale au dispus miercuri reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind cercetată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

Conform anchetatorilor, femeia a sesizat autoritățile afirmând că, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Botoșani, ar fi fost abordată de un bărbat necunoscut care purta fără drept articole vestimentare și însemne asemănătoare celor ale Poliției Române. De asemenea, aceasta a susținut că individul folosea un autoturism inscripționat similar mașinilor de poliție.

În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că informațiile furnizate nu se confirmă și că presupusul incident nu a avut loc.

Anchetatorii spun că femeia ar fi inventat întreaga situație pentru a explica în fața membrilor familiei dispariția unei sume de 60 de lei.

Pe numele acesteia a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost făcută sesizarea falsă.