Alertă DNSC: Atenție la mesajele frauduloase care folosesc identitatea instituției

13 mai 2026, 20:31
Atenție la mesajele frauduloase care folosesc identitatea DNSC.

Articol scris de Iulian Budusan
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de phishing care utilizează abuziv numele și logo-ul instituției. Infractorii cibernetici trimit mesaje false pentru a fura date personale și financiare prin link-uri și fișiere periculoase.

Psihologia panicii: Cum sunt construite alertele false

Experții DNSC avertizează că succesul mesajelor frauduloase se bazează pe generarea unei stări de presiune sau a unui sentiment de urgență extremă. Utilizatorii sunt adesea bombardați cu notificări care imită solicitări legitime, menite să provoace panică și să forțeze o reacție imediată. Un exemplu clasic este apariția paginilor de tip „dispozitiv blocat”, o consecință directă a accesării unor link-uri false distribuite prin SMS, e-mail sau rețele sociale. Specialiștii subliniază un aspect esențial pentru liniștea cetățenilor: nicio autoritate din România nu are competența de a bloca dispozitive de la distanță și nu va solicita niciodată plăți direct prin intermediul browserului.

Semnele de alarmă care dau de gol o tentativă de phishing

Identificarea unei fraude online este posibilă printr-o analiză atentă a detaliilor care par, la prima vedere, insignifiante. Printre cele mai frecvente indicii se numără scrierea greșită a denumirii instituției sau utilizarea unor adrese de e-mail și domenii web care nu aparțin oficial DNSC. De asemenea, erorile gramaticale, exprimările nefirești sau traducerile aproximative din limba engleză sunt semnale clare că mesajul provine dintr-o sursă malițioasă. Utilizatorii trebuie să fie extrem de suspicioși atunci când li se cere să descarce documente în regim de urgență sau să acceseze link-uri care, odată deschise, redirecționează către pagini ce imită stângaci site-urile guvernamentale.

Verificarea sursei și pașii de urmat în cazul unui incident

Recomandarea de bază a specialiștilor în securitate cibernetică este verificarea riguroasă a sursei oricărui mesaj înainte de a interacționa cu link-urile sau atașamentele incluse. Înainte de a da click, este vitală examinarea link-ului complet pentru a vedea destinația reală a conexiunii. În situația în care un utilizator suspectează că a fost ținta unei tentative de fraudă sau a căzut deja în capcana atacatorilor, acesta trebuie să raporteze incidentul cât mai rapid. DNSC pune la dispoziție numărul scurt 1911 și Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC) pentru a limita impactul acestor atacuri asupra populației.

