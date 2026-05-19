Scandal uriaș la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc! Doi medici, reținuți pentru luare de mită

Doi medici din cadrul Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc au fost reținuți de procurori într-un dosar de corupție care vizează presupuse fapte repetate de luare de mită de la pacienți și aparținători.

Anchetatorii susțin că unul dintre cadrele medicale ar fi primit bani și diverse bunuri de nu mai puțin de 61 de ori.

Percheziții și flagrant la secția de ortopedie

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, acțiunea a avut loc pe 18 mai 2026 și a fost coordonată de un procuror, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Oamenii legii au organizat un flagrant și au efectuat percheziții în cadrul Secției de Chirurgie Generală – Compartimentul Ortopedie-Traumatologie, dar și la domiciliile unor persoane implicate în dosar.

Primul medic, acuzat că a primit bani și bunuri de 61 de ori

Conform anchetatorilor, primul medic, specialist în ortopedie-traumatologie, ar fi solicitat și primit bani în schimbul unor intervenții chirurgicale și acte medicale.

Procurorii susțin că acesta ar fi încasat în două tranșe suma totală de 1.500 de lei pentru efectuarea unor operații asupra aceluiași pacient.

În plus, ancheta arată că medicul ar fi primit în mod repetat:

sume între 50 și 200 de lei;

produse alimentare;

alte bunuri oferite de pacienți sau rudele acestora.

În total, procurorii vorbesc despre 61 de acte materiale de luare de mită.

Procurorii cer arestarea preventivă

În cazul acestui medic, Tribunalul Suceava urmează să decidă asupra propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de procurori.

Acesta este cercetat pentru luare de mită în formă continuată.

Al doilea medic, plasat sub control judiciar

Cel de-al doilea medic vizat în dosar este medic primar ortopedie-traumatologie în cadrul aceleiași secții.

Anchetatorii susțin că, în perioada martie – aprilie 2026, acesta ar fi primit bani și diverse bunuri de la 18 pacienți sau aparținători.

Potrivit procurorilor , sumele oferite variau între 50 și 100 de lei, iar în unele cazuri ar fi fost primite produse alimentare și alte foloase.

În acest caz, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.