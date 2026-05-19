Bărbat căutat internațional pentru agresiune sexuală, prins de polițiști în Dej

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, urmărit internațional de autoritățile din Spania pentru infracțiuni grave, a fost depistat de polițiștii din municipiul Dej în urma unei acțiuni desfășurate de oamenii legii.

Mandat european de arestare emis de autoritățile spaniole

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, bărbatul figura în bazele de date internaționale după ce pe numele său fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile spaniole.

Documentul judiciar a fost emis în data de 26 martie 2026, iar individul este cercetat pentru presupuse infracțiuni de agresiune sexuală și vătămare corporală.

Suspectul a fost identificat în urma unor activități operative

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Dej l-au localizat pe bărbat luni, 18 mai, în jurul orei 14:15, în urma unor activități informativ-operative desfășurate în zonă.

După identificare, suspectul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Dej pentru verificări și formalități procedurale.

Urmează procedurile legale pentru predare

Conform autorităților , bărbatul urmează să fie predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în vederea aplicării măsurilor legale și a procedurilor specifice mandatului european de arestare.

Operațiunea a beneficiat și de sprijinul structurilor specializate în investigații criminale și cooperare polițienească internațională.

Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească pașii procedurali necesari pentru predarea suspectului către statul care a emis mandatul european de arestare.