Britanic urmărit internațional pentru trafic de cocaină, prins în România. Este acuzat că a introdus 500 de kilograme de droguri în Marea Britanie

Sursă: Realitatea.net

Un cetățean britanic urmărit internațional pentru trafic de droguri de mare risc a fost depistat și reținut de polițiști în județul Neamț. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, este acuzat de autoritățile din Marea Britanie că ar fi făcut parte dintr-o rețea care a introdus aproximativ 500 de kilograme de cocaină pe teritoriul britanic.

Ce au anunțat anchetatorii?

Potrivit Poliției Române, suspectul a fost găsit în municipiul Roman, în urma unei operațiuni desfășurate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale - Serviciul Urmăriri, împreună cu structurile de investigații criminale din județele Neamț și Botoșani.

Autoritățile britanice îl urmăreau pe bărbat în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster.

Conform anchetatorilor , cetățeanul britanic este cercetat pentru implicare într-un grup de criminalitate organizată specializat în introducerea de droguri din categoria A în Regatul Unit. Faptele sunt considerate extrem de grave de legislația britanică și pot fi pedepsite inclusiv cu închisoare pe viață.

Ancheta autorităților din Marea Britanie arată că gruparea ar fi introdus în august 2024 aproximativ 500 de kilograme de cocaină, cu o valoare estimată la 13 milioane de lire sterline.

Pentru transportul drogurilor ar fi fost utilizată o barcă pneumatică, folosită la recuperarea unui transport depozitat în largul mării, potrivit informațiilor furnizate de polițiști.

După reținere, suspectul a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, fiind ulterior încarcerat în arestul IPJ Bacău.

În perioada următoare, bărbatul va fi supus procedurilor judiciare necesare pentru punerea în executare a mandatului internațional de arestare emis de autoritățile britanice.

Cazul este parte a cooperării internaționale dintre autoritățile române și cele din Regatul Unit în combaterea traficului internațional de droguri și a criminalității organizate transfrontaliere.