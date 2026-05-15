Un nou caz de hantavirus depistat în România. Pacientul este internat în Oradea

Recent, sistemul medical din România a raportat un nou caz deosebit de rar și periculos: un pacient din județul Bihor a fost diagnosticat cu hantavirus. Pacientul se află sub supraveghere medicală strictă, fiind vorba despre un bărbat care a prezentat simptome caracteristice formelor grave de boală.

Detalii despre cazul din Bihor

Pacientul a fost internat inițial la Spitalul Județean din Oradea, prezentând febră mare, dureri musculare și, cel mai grav, o afectare renală acută. Diagnosticul de hantavirus a fost confirmat prin teste de laborator de specialitate. Conform autorităților sanitare locale (DSP Bihor), se bănuiește că bărbatul ar fi contractat virusul în urma contactului cu excrementele rozătoarelor, cel mai probabil în timp ce curăța un spațiu neutilizat sau o anexă gospodărească (un depozit, hambar sau pod).

Ce este Hantavirusul?

Hantavirușii reprezintă o familie de virusuri răspândite în principal de rozătoare (șoareci de câmp, șobolani). Aceștia nu se transmit, de regulă, de la om la om, ci prin inhalarea prafului contaminat cu urina, fecalele sau saliva animalelor infectate.

În Europa, cea mai comună formă este Febra Hemoragică cu Sindrom Renal (FHSR) .

Simptome principale

Faza inițială: Febră bruscă, frisoane, dureri de cap intense și dureri abdominale.

Faza critică: Tensiune arterială scăzută (șoc), sângerări interne și insuficiență renală acută.

Cum se produce infecția

Infecția are loc cel mai des în mediul rural sau în zonele cu igienă precară, atunci când oamenii fac curățenie în locuri închise unde au stat șoareci. Prin măturare, particulele virale sunt ridicate în aer și inhalate.

Recomandările medicilor pentru prevenție

Deoarece nu există un vaccin specific pentru hantavirus, prevenția este singura metodă eficientă de protecție:

Protecția căilor respiratorii: Atunci când curățați beciuri, poduri sau depozite, purtați întotdeauna o mască (de preferat N95/FFP2) și mănuși. Umezirea suprafețelor: Nu măturați „pe uscat”. Stropiți podelele cu apă și dezinfectant (clor) înainte de a curăța, pentru a împiedica ridicarea prafului în aer. Controlul rozătoarelor: Sigilați găurile din locuință și folosiți capcane pentru a elimina prezența șoarecilor în zonele de depozitare a alimentelor. Igienă riguroasă: Spălarea mâinilor cu apă și săpun după orice activitate în grădină sau în spații gospodărești exterioare.

Deși rară în România, boala este una severă. Dacă ați intrat în contact cu zone populate de rozătoare și prezentați simptome de gripă urmate de dureri lombare (la nivelul rinichilor), prezentați-vă de urgență la medic.