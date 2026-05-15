Administrator de hotel din Mehedinți, anchetat pentru fraude cu carduri bancare din SUA, Argentina și Germania

Un administrator al unei unități hoteliere din județul Mehedinți este cercetat de polițiștii și procurorii DIICOT, după ce ar fi folosit ilegal datele unor carduri bancare emise în mai multe țări, printre care SUA, Argentina, Chile și Germania, pentru a efectua plăți frauduloase de zeci de mii de lei.

Ce au anunțat anchetatorii?

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, ar fi încercat să realizeze nu mai puțin de 30 de tranzacții suspecte în luna decembrie 2025. Dintre acestea, patru plăți au fost procesate cu succes, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei. Alte 26 de tentative de plată, în valoare totală de peste 770.000 de lei, au fost blocate sau neautorizate de titularii cardurilor.

Ancheta este coordonată de procurorii DIICOT, iar suspectul este acuzat de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, deținerea de instrumente pentru falsificarea de valori și utilizarea ilegală a unor dispozitive informatice.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, suspectul administra un hotel din localitatea Dubova, județul Mehedinți. Oamenii legii au descins la mai multe adrese folosite de acesta, unde au efectuat patru percheziții domiciliare.

În urma verificărilor , anchetatorii au ridicat mai multe echipamente folosite pentru inscripționarea cardurilor cu bandă magnetică, carduri blank și alte mijloace considerate relevante pentru dosarul penal.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.