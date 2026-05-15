Un nou tip de colesterol, indicatorul care poate crește de până la patru ori riscul de infarct și AVC

Milioane de persoane își monitorizează periodic colesterolul „rău” și glicemia, considerând că aceste analize sunt suficiente pentru a ține sub control riscul de boli cardiovasculare. Specialiștii atrag însă atenția asupra unui alt tip de colesterol, mai puțin cunoscut și rar testat, care poate reprezenta un pericol major atunci când valorile sale sunt ridicate.

Potrivit unui material publicat de National Geographic , nivelurile crescute ale lipoproteinei(a), cunoscută sub denumirea de Lp(a), pot dubla sau chiar cvadrupla riscul unor afecțiuni cardiovasculare severe. Problema este că această analiză nu face parte, de regulă, din investigațiile de rutină, iar mulți oameni află prea târziu că sunt expuși.

Descoperirea care i-a schimbat complet perspectiva asupra sănătății

National Geographic prezintă cazul unui bărbat din Statele Unite care a aflat întâmplător că se afla într-o situație cu risc major.

Brett Bond, un bancher de investiții în vârstă de 60 de ani din Carolina de Nord, era convins că are o stare excelentă de sănătate. Își monitoriza regulat colesterolul și glicemia, urma tratamente prescrise, avea o alimentație echilibrată și făcea sport constant.

Totul s-a schimbat după ce a citit despre lipoproteina(a), un indicator despre care nu auzise până atunci.

Curios, i-a cerut medicului să efectueze analiza pentru Lp(a), deși inițial specialistul nu a considerat-o necesară. Rezultatul a arătat valori mult peste limitele normale.

Ulterior, investigațiile au evidențiat depuneri de calciu la nivelul arterelor, un semn că riscul unui infarct sau accident vascular cerebral era deja crescut.

Realitatea.NET | Avertismentul medicilor: obiectul din bucătărie care ar putea crește riscul de cancer dacă este folosit greșit

De ce este Lp(a) diferită de colesterolul „rău”

Medicii explică faptul că Lp(a) nu trebuie confundată cu colesterolul LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”.

Particulele de lipoproteină(a) au o structură diferită și sunt mai predispuse să adere la pereții vaselor de sânge. În plus, acestea favorizează inflamația și formarea cheagurilor, ceea ce le face mai agresive și mai periculoase pentru sistemul cardiovascular.

Analiza pe care specialiștii spun că ar trebui să o faci măcar o dată

Spre deosebire de colesterolul obișnuit, valorile Lp(a) sunt determinate aproape în totalitate genetic. Nivelul este stabilit încă din copilărie și se modifică foarte puțin pe parcursul vieții.

Din acest motiv, tot mai mulți specialiști recomandă efectuarea măcar o dată a acestei analize.

Potrivit ghidurilor medicale citate de National Geographic , riscul cardiovascular începe să crească semnificativ atunci când nivelul depășește 125 nmol/L.

La valori de peste 200 nmol/L, riscul se poate dubla, iar în jurul pragului de 430 nmol/L acesta poate ajunge de până la patru ori mai mare.

Ce soluții există în prezent

În prezent, nu există tratamente dezvoltate special pentru reducerea lipoproteinei(a). Medicii încearcă însă să controleze ceilalți factori de risc cardiovascular, precum hipertensiunea, diabetul sau nivelurile ridicate de colesterol LDL.

În paralel, cercetătorii lucrează la terapii noi, iar mai multe studii clinice sunt deja în desfășurare.

Specialiștii subliniază că alimentația sănătoasă și activitatea fizică nu reduc direct nivelul Lp(a), însă rămân esențiale pentru menținerea sănătății inimii.

În multe situații, primul pas important este simpla conștientizare a existenței acestui risc și solicitarea unei analize despre care puțini pacienți știu că o pot face.

Realitatea.NET | Ce se întâmplă cu creierul în primele minute după trezire. De ce specialiștii recomandă să nu începi imediat activitățile solicitante