Un polițist din cadrul IPJ Galați a fost găsit împușcat în autospeciala de serviciu. Comisarul trimisese mesaje emoționante familiei

Un polițist în vârstă de 40 de ani, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, a fost găsit mort, joi dimineață, într-o autospecială de serviciu aflată în zona localității Gârboavele. Primele informații arată că bărbatul avea o plagă împușcată la nivelul capului, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit datelor din anchetă, ofițerul, care activa în cadrul Serviciului Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, a plecat din unitate în seara de 14 mai, în jurul orei 19:40, cu autospeciala și armamentul din dotare. Acesta le-ar fi spus colegilor că merge să efectueze o verificare la o persoană aflată în arest la domiciliu, însă nu s-a mai întors.

Anchetatorii au stabilit că, în dimineața zilei de 15 mai, în jurul orei 08:00, polițistul a trimis mesaje mamei și soției sale, cu un conținut afectiv, fără alte explicații. Tot în aceeași dimineață, bărbatul ar fi trebuit să își ia copiii pentru a-i duce la școală. Potrivit surselor apropiate anchetei, acesta era despărțit în fapt de parteneră și nu mai locuia împreună cu familia.

Existau tensiuni în relația de cuplu

Din verificările preliminare a reieșit că între polițist și partenera sa existau conflicte mai vechi. În cursul anului 2026, cei doi s-ar fi agresat reciproc, iar în acest context fusese deschis un dosar penal pentru violență în familie. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Cercetările continuă.