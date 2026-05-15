Combinația simplă care poate susține procesul de slăbire. De ce lămâia și ghimbirul sunt considerate ideale pentru a ajuta la pierderea în greutate

Adăugarea unei felii de lămâie într-o băutură pe bază de ghimbir poate deveni un aliat util pentru persoanele care își doresc să slăbească. Specialiștii susțin că această combinație oferă beneficii importante pentru organism, de la hidratare și aport de vitamina C până la reducerea apetitului.

Experții citați de Express recomandă adăugarea de suc proaspăt de lămâie în ceaiul de ghimbir sau în alte băuturi preparate pe bază de ghimbir pentru a profita de efectele celor două ingrediente.

Potrivit acestora, consumul unei băuturi cu lămâie și ghimbir de două sau trei ori pe zi poate contribui la hidratare și poate susține controlul senzației de foame.

Cum poate fi consumată combinația dintre lămâie și ghimbir

Există mai multe modalități prin care această asociere poate fi introdusă în alimentație.

Una dintre cele mai simple variante este prepararea unui ceai de ghimbir – fie la plic, fie din rădăcină proaspătă – în care se adaugă suc sau felii de lămâie.

Tot mai populare au devenit și așa-numitele „shot-uri” cu ghimbir, băuturi concentrate care combină mai multe ingrediente nutritive și care pot fi preparate acasă sau cumpărate gata făcute.

O altă opțiune este sucul de ghimbir preparat în casă. Acesta conține de regulă suc de lămâie și ingrediente precum mierea, siropul de agave sau alți îndulcitori naturali care temperează gustul intens al ghimbirului.

De ce funcționează această combinație

Lămâia și ghimbirul pot susține procesul de slăbire datorită compușilor și proprietăților lor nutritive.

Lămâia este apreciată pentru efectul său asupra reducerii apetitului și pentru conținutul ridicat de vitamina C. În plus, este adesea utilizată în apa aromatizată, reprezentând o alternativă fără calorii la băuturile dulci.

Unele cercetări sugerează că lămâia poate avea și un rol în reglarea nivelului zahărului din sânge, un aspect care poate influența controlul greutății corporale.

La rândul său, ghimbirul este bogat în gingeroli și shogaoli, compuși naturali cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante, antiinflamatoare, antimicrobiene și antialergice.

Deși aceste efecte nu duc direct la pierderea kilogramelor, specialiștii consideră că ele pot contribui la reducerea unor efecte asociate obezității și pot susține adoptarea unui stil de viață mai sănătos.

Totuși, experții subliniază că niciun aliment sau ingredient nu produce rezultate miraculoase de unul singur. Efectele apar atunci când astfel de obiceiuri sunt integrate într-un stil de viață echilibrat, alături de alimentație sănătoasă și mișcare regulată.

