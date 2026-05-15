Dosarul 10 August intră în linie dreaptă. Numele greu care urmează să apară azi în fața instanței

Tribunalul Militar București a programat vineri, începând cu ora 11:00, audierea colonelului Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, trimis în judecată în Dosarul 10 August.

Tot vineri ar putea fi audiați și colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu. Aceștia și-au exprimat dorința de a da declarații, însă nu s-au mai prezentat la ultimele două termene de judecată.



După audierea inculpaților vor avea loc pledoariile finale, urmând ca Tribunalul să anunțe data când se va pronunța sentința în acest dosar.



Termenul va trebui să fie destul de scurt, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foști șefi ai Jandarmeriei se prescriu în doar câteva luni, respectiv în octombrie 2026.

Inculpații din dosar

În luna august 2023, foști șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părți civile în proces.



Este vorba despre colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române; colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofițer în cadrul acestei structuri; colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu.



În același dosar, au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei.



Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe - poate fi considerată drept un tratament 'inuman' și 'degradant'.