Președintele CEDO, vizită istorică la Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a primit vizita oficială a delegației Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), condusă de președintele instanței europene, Mattias Guyomar. Întâlnirea a marcat un moment crucial pentru dialogul jurisdicțional dintre București și Strasbourg, axându-se pe garanțiile fundamentale ale independenței magistraților în fața presiunilor politice și administrative.

Lia Savonea: „Eficiența nu poate înlocui libertatea”

În cadrul întrevederii bilaterale cu omologul său european, președintele instanței supreme din România, doamna judecător Lia Savonea , a lansat un mesaj ferm privind situația actuală a sistemului judiciar. Aceasta a subliniat că independența justiției nu este o noțiune abstractă, ci se traduce prin stabilitatea mandatului, protecția împotriva presiunilor externe și asigurarea unor garanții materiale adecvate.

Referindu-se la reformele recente inițiate de puterea executivă, inclusiv cele privind pensiile de serviciu ale magistraților, Lia Savonea a avertizat că acestea reprezintă „adevărate teste de rezistență”. „Dacă astfel de măsuri afectează percepția de independență sau creează instrumente indirecte de control, atunci nu mai vorbim despre reforme, ci despre risc sistemic. Eficiența nu poate înlocui libertatea, iar reforma nu poate justifica slăbirea garanțiilor fundamentale” , a declarat președintele ÎCCJ.

Mattias Guyomar: Nevoia de solidaritate în fața atacurilor politice

La rândul său, președintele CEDO, Mattias Guyomar , a vorbit despre independența justiției ca parte a patrimoniului comun european. Acesta a pus accent pe conceptul de solidaritate judiciară, esențial în momentele în care puterea judecătorească este ținta atacurilor politice sub pretextul „excesului de putere” sau al „nevoii de reformă”.

Guyomar a punctat două direcții esențiale:

Protecția judecătorului: Amenințările la adresa independenței magistraților sunt, în fapt, amenințări la adresa garanțiilor pentru cetățeni. Responsabilitatea: Independența nu exclude capacitatea sistemului de a da socoteală pentru actul de justiție.

Scădere istorică a plângerilor împotriva României la Strasbourg

Prezent la eveniment, judecătorul român la CEDO, Sebastian Rădulețu , a prezentat date încurajatoare privind performanța instanțelor naționale. Conform analizei oficiale, numărul de plângeri depuse de cetățeni contra României este în scădere, iar cazurile în care se constată încălcări ale drepturilor omului sunt tot mai puține.

Acest trend pozitiv este pus pe seama modului corect în care instanțele române aplică jurisprudența europeană în propriile hotărâri, element esențial în filtrarea admisibilității cauzelor la Strasbourg.

Dialog tehnic pe teme de contencios și penal

Vizita a inclus și dezbateri tehnice sub titlul „Garanții privind independența justiției și jurisprudența CEDO” , la care au participat președinții de secții și judecători ai Înaltei Curți, printre care Diana Tămagă, Oana Surdu, Isabelle Tocan și Rodica Aida Popa.

Această întâlnire reafirmă angajamentul României de a menține statul de drept la standardele Convenției Europene, într-un moment în care echilibrul puterilor în stat rămâne un subiect sensibil pe agenda publică.