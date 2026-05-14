Ion Cristoiu: „Bolojan se gândește cum să deplinească indicația lui Nicușor Dan de a reface coaliția cu PSD”

Analistul politic Ion Cristoiu a lansat un scenariu exploziv privind culisele negocierilor de la Palatul Victoria, susținând că premierul interimar, Ilie Bolojan, pregătește terenul pentru o răsturnare de situație în relația cu social-democrații. Potrivit jurnalistului, Bolojan caută acum modalitatea de a pune în practică „indicația prețioasă” primită de la Nicușor Dan.

Abandonarea deciziei PNL de a nu se alia cu PSD

Ion Cristoiu afirmă că singura mișcare concretă așteptată de la Ilie Bolojan până luni este o dezavuare a strategiei actuale a liberalilor.

„Se gândește intens cum să deplinească indicația dată de Nicușor Dan de a reface coaliția, deci ca PSD să intre la guvernare. La fel va spune și despre PNRR, despre ce este 'paria teritorială' și despre toate acele declarații care circulă prin zvonuri. Singurul lucru care se așteaptă de la el până luni este ca, în numele PNL, să anunțe că renunță la acea decizie luată de Biroul Politic, și anume că nu va face alianță cu PSD”, a declarat Cristoiu.

„Bla-bla politic” după ședința de Guvern?

Jurnalistul este sceptic în privința momentului în care va fi făcut anunțul, dar anticipează o nouă rundă de retorică politică din partea premierului interimar „Nu cred că acest anunț va veni imediat după ședința de Guvern. Vom vedea. Probabil că va trebui să se reunească structurile de conducere. Totuși, Bolojan va folosi acest prilej pentru a mai face un 'bla-bla politic'. Rămâne de văzut cu ce mesaj va ieși, în final, premierul interimar”, a mai adăugat acesta.

În contextul în care astăzi a început o nouă rundă de negocieri oficiale, Ion Cristoiu subliniază că presiunea pe umerii lui Ilie Bolojan este uriașă, acesta fiind forțat să jongleze între deciziile luate deja de partid și realitatea necesității unei majorități parlamentare stabile.