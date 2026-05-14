Accident teribil în județul Sălaj. Un bărbat de 33 de ani a murit, după ce două autoutilitare s-au ciocnit frontal
Accident. FOTO: Monitorul de Sălaj
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din județul Botoșani, a murit joi într-un accident rutier grav, produs în județul Sălaj, unde două autoutilitare s-au ciocnit frontal.
”Astăzi, în jurul orei 15:15, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul naţional 1C, între localităţile Rus şi Glod”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.
Potrivit reprezentanților instituției, un bărbat de 33 de ani, din judeţul Botoşani, în timp ce conducea o autoutilitară pe Drumul Naţional 1C, a pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune frontală cu o altă autoutilitară, condusă de un bărbat de 44 de ani, din comuna Panticeu, judeţul Cluj.
”Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul bărbatului de 33 de ani. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sălaj, în vederea efectuării necropsiei”, a mai transmis sursa citată.
Șoferul în vârstă de 44 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă și continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment.
