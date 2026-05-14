Au prins un submarin în plasele pescărești. Incident neobișnuit în timpul unui exercițiu al Marinei elene

Un incident neobișnuit a avut loc în Marea Egee, între insulele Tinos și Andros, unde un submarin al Marinei elene s-a încurcat în plasele unei ambarcațiuni de pescuit aflate în larg. Barca desfășura activități legale în momentul producerii situației, fără să știe că în zonă se derula un exercițiu militar.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Grecia , elicea submarinului ar fi rămas blocată în plasele de traul, ceea ce a dus la imobilizarea temporară a navei militare.

Submarin blocat în plasele de pescuit între Tinos și Andros

Incidentul s-a produs într-o zonă intens circulată, situată între insulele Tinos și Andros, unde activitatea pescărească și traficul naval militar se suprapun frecvent.

O navă de pescuit ar fi lansat plasele de traul în mod legal, fără să aibă cunoștință de prezența submarinului aflat în apropiere. În momentul în care plasele au început să fie trase cu forță, echipajul și-a dat seama că a „prins” ceva neobișnuit.

Submarinul a rămas blocat temporar, iar autoritățile elene au intervenit rapid în zonă.

Intervenția Gărzii de Coastă și reacția autorităților

Garda de Coastă a Greciei a mobilizat echipe pentru gestionarea situației și eliberarea submarinului. Din primele informații, operațiunea s-a desfășurat fără incidente suplimentare, iar nava militară nu ar fi suferit avarii.

Un pescar local a relatat pentru presa elenă că echipajul a realizat abia târziu ce se întâmplă, după ce plasele au fost tensionate brusc.

Submarinul participa la un exercițiu militar

Potrivit unui comunicat al autorităților, incidentul a avut loc în timpul exercițiului „Storm 26”, desfășurat de Marina elenă în zona Cicladelor.

Submarinul se afla într-o manevră de scufundare când a detectat în apropiere o ambarcațiune de pescuit. Echipajul a aplicat imediat procedurile standard de siguranță, însă contactul cu plasele nu a putut fi evitat.

Reprezentanții Marinei au subliniat că astfel de exerciții sunt concepute pentru a simula condiții reale de navigație, inclusiv în zone cu trafic maritim intens.

Pescuit legal, dar o situație complet neașteptată

Autoritățile au precizat că nava de pescuit avea toate autorizațiile necesare și desfășura activități legale în momentul incidentului.

Deși situația putea deveni complicată, intervenția rapidă a evitat orice consecințe grave, iar zona a fost ulterior securizată.

Reacții în mediul online

Incidentul a stârnit numeroase reacții în Grecia, unde mulți utilizatori au comentat situația cu umor, considerând-o una dintre cele mai neobișnuite întâmplări navale recente din Marea Egee.

Zona dintre Andros și Tinos rămâne una dintre cele mai aglomerate rute maritime din regiune, fiind utilizată atât de pescari, cât și de nave comerciale și militare.