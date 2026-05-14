Bărbat de 32 de ani din Călărași, arestat pentru viol și tentativă de viol asupra a două minore

Un bărbat de 32 de ani din județul Călărași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei minore de 14 ani și tentativă de viol asupra surorii acesteia, în vârstă de 10 ani. Faptele ar fi fost comise într-o anexă a unei unități de învățământ, iar ancheta a pornit după ce adolescenta de 14 ani a surprins o fotografie cu agresorul și sora ei mai mică.

"În fapt, în cursul lunii aprilie 2026, în timp ce se aflau într-o anexă a unei unităţi de învăţământ din jud. Călăraşi, numitul B.D.G., în vârstă de 32 de ani, profitând de imposibilitatea persoanelor vătămate de a se apăra, determinată de vârstă şi constituţia fizică a acestora, dar şi de imposibilitatea acestora de a-şi exprima voinţa, a încercat să întreţină un act sexual anal cu numita P.M.A., în vârstă de 10 ani, şi a întreţinut un act sexual anal cu numita P.M.C., în vârstă de 14 ani", informează, joi, Parchetul, într-un comunicat.

Ancheta în acest dosar ar fi început - susțin surse judiciare citate de News.ro - după ce organele judiciare au intrat în posesia unei fotografii în care apare bărbatul, în ipostază sexuală explicită, alături de fetiţa de zece ani.

Fotografia surprinsă de sora mai mare a minorei a fost trimisă inițial unei cunoștințe, iar imaginea a circulat ulterior către o altă persoană, ajungând în final în posesia anchetatorilor.

Conform surselor citate, bărbatul nu este cadru didactic, nici angajat al unităţii de învăţământ în care s-au produs abuzurile, ci le-a racolat pe cele două surori şi le-a dus în acel spaţiu într-un moment în care în unitatea şcolară nu se desfăşurau cursuri. El nu are antecedente penale.