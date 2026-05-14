Sorin Grindeanu și Claudiu Manda vor să devină mărci înregistrate. Procedura se află în analiză la OSIM

Numele a doi dintre liderii Partidului Social Democrat, Claudiu Manda și Sorin Grindeanu, au fost depuse spre înregistrare ca mărci la Oficiul Român pentru Invenții și Mărci (OSIM), într-o procedură aflată încă în analiză.

Decizia a stârnit interes public, mai ales în contextul în care mărcile ar urma să acopere o gamă largă de servicii, de la comunicare politică și publicitate, până la consultanță și organizare de campanii electorale.

Explicațiile lui Claudiu Manda: de la comunicare oficială la protejarea numelui

Claudiu Manda a oferit clarificări privind acest demers, susținând că înregistrarea numelor ca mărci are legătură cu utilizarea lor în spațiul public și în diverse forme de comunicare.

Potrivit acestuia, există situații în care numele pot fi folosite în mod neautorizat în campanii sau materiale promoționale, ceea ce ar justifica protejarea juridică a identității.

„Pentru anumite tipuri de comunicări oficiale prin operatori de telefonie, materiale promoţionale sau campanii online, este necesară protejarea şi utilizarea legală a denumirii. În plus, dacă accesaţi site-ul claudiumanda.ro, puteţi observa că acesta afişează în prezent conţinut asociat jocurilor de noroc, motiv pentru care demersurile făcute au legătură şi cu clarificarea şi recuperarea acestui domeniu”, a explicat Claudiu Manda.

Cererile depuse la OSIM: ce vor să protejeze liderii PSD

Atât Claudiu Manda, cât și Sorin Grindeanu au depus cereri de înregistrare pentru mărci verbale, fără elemente grafice sau logo-uri asociate, conform documentlor prezentate de profit.ro.

Solicitările au fost înregistrate la OSIM pe 28 aprilie și se află în prezent în stadiul de analiză.

Mărcile solicitate ar urma să acopere mai multe domenii de activitate, printre care:

materiale de imprimerie și papetărie

îmbrăcăminte și produse promoționale

media și publicitate

marketing și sondaje de opinie

organizare de evenimente

consultanță politică

servicii juridice și de comunicare

redactare de discursuri politice

În total, fiecare dintre cereri vizează șase clase distincte de produse și servicii.

Ce înseamnă o marcă verbală

Conform procedurilor OSIM, o marcă verbală reprezintă o denumire sau un slogan protejat legal, scris în format standard, fără elemente grafice.

Pentru înregistrare, este necesară depunerea unei cereri oficiale, achitarea taxelor aferente și publicarea solicitării.

Taxele includ:

taxa de depunere a cererii

taxa de publicare, diferențiată în funcție de tipul mărcii (alb-negru sau color)

Contextul mai larg al demersului

Discuția despre înregistrarea numelor ca mărci vine într-un context mai amplu, în care utilizarea identității publice în mediul online și în campanii comerciale sau politice devine tot mai frecventă.

În acest caz, Claudiu Manda a sugerat că o parte din motivație ar fi legată și de apariția numelui său în contexte asociate jocurilor de noroc, ceea ce ar fi determinat inițierea procedurilor de protecție juridică.