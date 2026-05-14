Trucul simplu care poate schimba culoarea hortensiilor. Ingredientul banal din bucătărie care influențează nuanța florilor

Hortensiile se numără printre cele mai apreciate plante ornamentale din grădini datorită florilor lor spectaculoase și bogate. Puțini pasionați de grădinărit știu însă că nuanța acestor flori poate fi influențată cu ajutorul unui ingredient obișnuit pe care mulți îl au deja în casă.

Potrivit experților în horticultură citați de Express , culoarea hortensiilor este strâns legată de nivelul de aciditate al solului. În general, un sol mai acid favorizează apariția florilor albastre, în timp ce un sol alcalin tinde să mențină nuanțele roz.

Astfel, cei care au hortensii roz și își doresc flori albastre pot încerca o metodă simplă: folosirea pliculețelor de ceai. Acestea conțin acid tanic, o substanță care poate modifica treptat pH-ul solului și îl poate face mai acid.

Introduse în pământ sau adăugate în compost, pliculețele de ceai pot contribui în timp la schimbarea nuanței florilor.

Expertul horticol Graham Smith explică faptul că acidul tanic prezent în ceai are capacitatea de a reduce nivelul pH-ului din sol, ceea ce poate influența direct coloritul hortensiilor.

Pe lângă acest efect, resturile de ceai pot funcționa și ca un fertilizator natural, oferind anumite substanțe nutritive benefice plantelor.

Atenționari de la specialiștii în horticultură

În același timp, specialiștii avertizează asupra unor sfaturi devenite populare pe internet, care pot crea mai multe probleme decât beneficii. Un astfel de exemplu este recomandarea de a introduce cuie ruginite în pământ pentru a crește aciditatea solului și a obține hortensii albastre.

Un expert în grădinărit activ pe rețelele sociale susține că această metodă este nu doar ineficientă pe termen scurt, ci și riscantă. Deși unii cred că fierul provenit din rugină ar putea modifica în timp compoziția solului, acesta consideră că metoda nu merită aplicată.

Prezența mai multor cuie îngropate în grădină poate deveni un pericol real, mai ales dacă ulterior se fac lucrări în aceeași zonă sau se plantează alte culturi. Există riscul de accidentare pentru cei care lucrează în grădină.

Specialiștii recomandă alternative mult mai sigure și eficiente pentru creșterea acidității solului. Printre acestea se numără utilizarea compostului destinat plantelor acidofile, aplicarea sulfatului de fier sau adăugarea de scoarță de pin mărunțită. Pe măsură ce aceasta se descompune, contribuie natural la acidificarea solului.

Experții spun că nu este nevoie de metode improvizate sau riscante pentru a modifica aspectul hortensiilor. Cu soluții simple și sigure, grădinarii pot obține nuanțele dorite fără a pune în pericol plantele sau spațiul din grădină.

