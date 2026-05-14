Ce se întâmplă cu creierul în primele minute după trezire. De ce specialiștii recomandă să nu începi imediat activitățile solicitante

Mulți oameni își încep dimineața pe fugă, convinși că imediat după oprirea alarmei pot funcționa la capacitate maximă. Cercetările din neuroștiință arată însă că organismul și creierul au nevoie de timp pentru a se adapta complet după somn.

Specialiștii descriu această etapă prin termenul de „inerție a somnului” (sleep inertia), o perioadă temporară în care performanțele cognitive sunt reduse. În acest interval, atenția este diminuată, reacțiile sunt mai lente, iar capacitatea de concentrare și procesare a informațiilor nu funcționează la nivel optim.

Durata acestei stări diferă de la o persoană la alta și depinde de profunzimea somnului și de timpul total de odihnă. În general, poate dura între 30 și 60 de minute, iar în unele situații chiar mai mult.

Cât timp are nevoie creierul pentru a ajunge la capacitate maximă

Studiile din cronobiologie indică faptul că organismul are nevoie, în medie, de aproximativ 60–90 de minute pentru a trece complet de la starea de somn la funcționarea cognitivă optimă.

Acest interval permite activarea unor funcții esențiale precum:

concentrarea;

memoria de lucru;

capacitatea de planificare;

luarea deciziilor.

Practic, este perioada în care creierul își „pornește” treptat mecanismele necesare pentru activitățile complexe.

Specialiștii consideră că sarcinile care necesită atenție ridicată — precum scrisul, analiza, programarea sau luarea unor decizii importante — sunt abordate mai eficient după această perioadă de adaptare.

Primele 90 de minute ale dimineții influențează întreaga zi

La trezire, corpul trece prin modificări fiziologice naturale. Nivelul cortizolului crește în mod normal și contribuie la instalarea stării de vigilență și alertă.

În același timp, lumina naturală joacă un rol important în reglarea ritmului circadian. Cercetările din medicina somnului arată că expunerea la lumină dimineața accelerează trecerea organismului din starea de repaus către starea de activitate.

Alte obiceiuri simple pot susține acest proces:

hidratarea imediat după trezire;

mișcarea ușoară;

activarea treptată a corpului.

Împreună, acestea pot contribui la o tranziție mai eficientă către starea de funcționare optimă.

Cafeaua băută imediat după trezire ar putea să nu fie cea mai bună alegere

Pentru multe persoane, cafeaua este primul gest al dimineții. Totuși, unele cercetări sugerează că administrarea cofeinei imediat după trezire poate interfera cu procesul natural prin care organismul își reglează nivelul de cortizol.

Din acest motiv, unii specialiști recomandă amânarea cafelei cu aproximativ 30–60 de minute. Scopul este menținerea unui nivel de energie mai stabil pe parcursul zilei și reducerea senzației de oboseală care poate apărea mai târziu.

Există o oră perfectă pentru trezire?

Experții în somn susțin că nu există o oră universal valabilă pentru toată lumea. Fiecare persoană are un cronotip propriu — un ritm biologic influențat genetic și hormonal, care determină dacă funcționează mai bine dimineața devreme sau în a doua parte a zilei.

Din acest motiv, specialiștii acordă mai multă importanță altor factori:

un program de somn constant;

suficiente ore de odihnă;

calitatea somnului;

respectarea ritmului natural al organismului.

Ce recomandă cercetările

Concluziile din literatura de specialitate indică câteva reguli simple:

menținerea unui program regulat de somn;

trezirea la ore relativ constante;

expunerea la lumină naturală dimineața;

evitarea activităților intelectuale intense în primele 60–90 de minute după trezire.

Specialiștii subliniază că performanța mentală nu apare instantaneu odată cu deschiderea ochilor. Creierul are nevoie de timp pentru a ieși complet din starea de odihnă și pentru a funcționa la capacitate maximă.

Pe scurt, nu contează doar câte ore dormim, ci și modul în care folosim primele momente ale dimineții.

