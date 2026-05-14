Cristi Chivu a cucerit Cupa Italiei cu Inter Milano. Antrenorul român a reușit o performanță unică în fotbal

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a cucerit, miercuri seară, Cupa Italiei, după ce a învins în finala disputată pe Stadio Olimpico din Roma pe Lazio, cu scorul de 2-0.

Nerazzurrii au deschis scorul în minutul 14, după ce Barella a executat un corner, Marcus Thuram a trimis spre poartă, iar Marusic a deviat mingea în plasă. Lautaro Martinez ratase o lovitură de cap în minutul 11, însă argentinianul și-a luat revanșa în minutul 35, înscriind din fața porții și stabilind scorul final de 2-0.

Lazio a avut și ea ocazii, cea mai importantă fiind șutul lui Noslin de la marginea careului, care nu și-a atins ținta, iar portarul lui Inter, Josep Martinez, a intervenit decisiv în minutul 76 la șutul lui Boulaye Dia. Inter a mai ratat o dată prin Luis Henrique, în minutul 70, însă rezultatul nu a mai fost pus în pericol.

Chivu, primul om din fotbal care reușește un event atât ca jucâtor, cât și ca antrenor al lui Inter

Antrenorul român a realizat astfel o dublă istorică, devenind doar al treilea tehnician care cucerește atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei de pe banca lui Inter Milano, după Roberto Mancini și Jose Mourinho.

Mai mult, Chivu este primul om din fotbal care reușește un event atât în calitate de jucător, cât și ca antrenor al nerazzurrilor, o performanță fără precedent în istoria clubului.

Chivu a vorbit despre planurile de viitor ale lui Inter

După cucerirea Cupei Italiei, Chivu a vorbit despre planurile de viitor ale echipei pe care o antrenează.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele.

Muncesc pentru ei, dau totul pentru ei și pentru echipă. Și individual petrec mult timp ca să înțeleagă ceea ce trebuie să facă. Ca să dansezi, este nevoie de doi oameni, nu ajunge doar antrenorul.

Ei au înțeles de la început care sunt obiectivele. Puteam avea rezultate mai bune în Liga Campionilor, deci sunt marje de a ne îmbunătăți. Aceste două trofee ne fac să avem un viitor liniștit, ne permit sa abordăm sezonul viitor mai liniștiti. Pentru că nu va fi ușor să repetăm performanțele și să fim la înălțimea asteptărilor și a ambițiilor noastre”, a spus Chivu la Canale 5.