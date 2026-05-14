Președinte OPIA: România, gata să activeze în prima ligă a industriei de apărare

Investițiile în apărare din regiunea Mării Negre cresc iar expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA 2026 confirmă rolul României ca punct strategic pentru cooperarea militară și industria de securitate din Europa de Est.

La Romaero, timp de trei zile, mai multe companii din țară dar și din străinătate prezintă vehicule blindate, drone tactice și sisteme moderne de supraveghere și apărare.

Printre acestea, companiile membre ale Organizaţiei Patronale a Industriei de Apărare îşi prezintă capabilităţile noi de producţie, arată președintele OPIA, Răzvan Pîrcălăbescu.

Director general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu a declarat că industria de apărare are un rol esențial în actualul context internațional, subliniind contribuția companiei la securitatea națională și la economia României.

Potrivit acestuia, ROMARM vine la BSDA cu echipamente bazate pe tehnologii noi și soluții „dual use”, care pot fi utilizate atât în domeniul militar, cât și în cel civil. Oficialul a transmis și o invitație reprezentanților autorităților și structurilor de forță să viziteze standul companiei pentru a vedea capacitățile de producție dezvoltate în România.

“Doresc să le fac o invitație tuturor reprezentanților Guvernului României și structurilor de forță din România să vină să ne viziteze standul, la ROMARM, și să vadă că avem capabilități extrem de bune în România, de producție, care ne pot genera plusvaloare în economia națională, dar și o structură de securitate extrem de importantă.”

Organizatorii spun că ediția din acest an a expoziției este cea mai mare de până acum, cu peste 550 de companii participante din 36 de țări. Vizitatorii pot vedea demonstrații live cu sisteme moderne de apărare, drone, tehnologii aerospațiale și soluții de securitate cibernetică.