Adolescenți de 14 și 16 ani, reținuți pentru viol în județul Alba: victima are doar 13 ani

Sursă: Realitatea.Net

Doi adolescenți de 14 și 16 ani au fost reținuți de polițiștii din Blaj pentru viol, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, ambii din localitatea Cetatea de Baltă, cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 mai, cei doi ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, în vârstă de 13 de ani, fără consimțământul acesteia, într-un imobil nelocuit de pe raza localității Cetatea de Baltă.

Cei doi adolescenți urmează să fie prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru a fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.