Incident în Marea Baltică: Polonia a interceptat un avion de recunoaștere rusesc
Avion rusesc/ Arhivă foto
Polonia a anunțat că forțele sale aeriene au interceptat miercuri un avion de recunoaștere rusesc de tip Il-20 deasupra apelor internaționale din Marea Baltică, calificând incidentul drept o provocare, dar și o posibilă amenințare.
„Avionul se afla în spaţiul aerian internaţional fără un plan de zbor depus şi cu transponderele oprite. Nu a avut loc nicio încălcare a spaţiului aerian polonez”, a transmis Armata poloneză într-o postare pe reţelele de socializare.
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că zborurile efectuate cu transponderele dezactivate pot reprezenta o potenţială ameninţare pentru alte aeronave, iar în astfel de cazuri piloţii polonezi vor reacţiona întotdeauna imediat.
„Avioanele noastre au interceptat un avion de recunoaştere rusesc de tip Il-20 deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică. Aceasta este o altă acţiune agresivă din partea Federaţiei Ruse şi o punere la încercare a sistemelor noastre de apărare antiaeriană”, a scris oficialul de la Varșovia pe platforma X.
Armata poloneză anunţase miercuri dimineaţă ridicarea de la sol a mai multor aparate de zbor în spaţiul aerian al Poloniei, ca măsură preventivă, ca urmare a unor masive atacuri ruseşti în regiunile din vestul Ucrainei.
