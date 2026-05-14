Decizie surpriză: SUA suspendă dislocarea de trupe în Polonia. Ce spune Pentagonul

Statele Unite au suspendat desfășurarea unei brigăzi de blindate în Polonia, deși misiunea fusese deja inițiată, iar o parte a echipamentului fusese transportată în Europa. Informația a fost confirmată de un oficial al Departamentului Apărării al SUA, citat de Stars and Stripes.

Brigada 2 Blindată din cadrul Diviziei 1 Cavalerie a început desfășurarea din Fort Hood, Texas, în urmă cu o săptămână, marcând ceea ce ar fi trebuit să fie începutul unei misiuni de nouă luni care are rolul de a descuraja agresiunea rusă în Europa. Aproape 4.000 de soldați din brigada „Black Jack” urmau să-și ocupe pozițiile în Polonia și în alte părți ale flancului estic al NATO.

Desfășurarea a fost oprită chiar dacă cea mai mare parte a echipamentului fusese deja transportată în Europa, a declarat mierucuri un oficial din domeniul Apărării.

Până la ora transmiterii acestei știri nu este clar dacă această suspendare înseamnă că întreaga desfășurare va fi anulată sau că ar putea fi reluată la un moment dat.

Departamentul Apărării „nu are nimic de anunțat în acest moment”, a transmis comandorul Javan Rasnake, purtător de cuvânt al Pentagonului.

Această reorganizare survine în contextul în care Armata SUA a anunțat recent alte planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați din Germania.