Trucul neobișnuit recomandat pentru grădină în luna mai. Ingredientul surprinzător care poate ajuta plantele să crească mai bine

Există numeroase trucuri recomandate de specialiștii în grădinărit pentru îngrijirea plantelor, iar unele dintre ele pot părea surprinzătoare la prima vedere. Un astfel de sfat neobișnuit, recomandat pentru luna mai, presupune folosirea unui ingredient la care puțini s-ar gândi: părul uman.

Potrivit Express , experții susțin că părul tăiat poate avea efecte benefice asupra plantelor și poate contribui la dezvoltarea armonioasă a grădinii.

De ce este util părul uman pentru plante

Părul uman conține azot, un element important pentru creșterea plantelor. Pe măsură ce firele de păr se descompun în sol, ele eliberează treptat nutrienți care pot acționa ca un îngrășământ natural.

În plus, părul poate contribui la afânarea solului și la menținerea umidității, mai ales atunci când este amestecat în compost sau direct în pământ. Astfel, rădăcinile plantelor pot beneficia de un mediu mai favorabil pentru dezvoltare.

O metodă naturală și ieftină

Specialiștii spun că această metodă poate reprezenta o alternativă simplă și accesibilă la fertilizatorii chimici din comerț. De asemenea, părul uman poate ajuta și la ținerea la distanță a unor dăunători, fără a afecta alte animale sau mediul înconjurător.

Părul poate fi împrăștiat în jurul plantelor, adăugat în compost sau incorporat direct în sol. Totuși, experții recomandă să nu fie folosite cantități prea mari într-un singur loc, deoarece firele se pot compacta și pot împiedica pătrunderea eficientă a apei în pământ.

