Florin Barbu cere testarea tuturor produselor provenite din Mercosur: „Să ne asigurăm că sunt sigure”

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a transmis joi un mesaj pe Facebook în care solicită testarea obligatorie a tuturor produselor care intră în Uniunea Europeană din zona Mercosur. Barbu afirmă că România și UE trebuie să dispună de echipamente adecvate pentru verificarea calității și siguranței alimentare.

În mesajul transmis în Social Media, Florin Barbu subliniază că este „obligatoriu” ca toate produsele provenite din țările Mercosur să fie testate înainte de a ajunge pe piața europeană. El afirmă că doar astfel poate fi garantat că acestea respectă standardele sanitar-veterinare și de calitate impuse în UE.

Barbu precizează, de asemenea, că a solicitat atât Comisiei Europene, cât și Guvernului României, fonduri pentru dotarea laboratoarelor ANSVSA cu kituri și markeri necesari pentru depistarea pesticidelor, hormonilor și a eventualelor riscuri bacteriologice.

De ce s-a opus Acordului Mercosur

Fostul ministru explică faptul că acesta este motivul pentru care s-a opus, de altfel, Acordului Mercosur, afirmând că nu există suficiente garanții privind conformitatea produselor importate.

„Nu avem suficiente garanții că piața nu va fi inundată de produse neconforme”, transmite Barbu.

El insistă că protejarea consumatorilor și menținerea standardelor europene trebuie să rămână prioritare în orice negociere comercială.