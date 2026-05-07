Cetățean moldovean căutat pentru trei crime în Rusia, depistat la intrarea în România

7 mai 2026, 12:52
Un bărbat de 60 de ani din Republica Moldova, căutat prin Interpol pentru trei crime comise în Rusia, a fost identificat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere (PTF) Albița, unde încerca să intre în România ca pasager într-un autocar.

Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul s-a prezentat joi pentru controlul de frontieră în Punctul de Trecere Albița, fiind pasager într-un autocar care intra în țară. În timpul verificărilor, polițiștii au constatat înăsă că pe numele acestuia exista o alertă Interpol cu mențiunea „căutat în vederea arestării”.

Suspectat de trei omucideri în Rusia

Conform informațiilor din sistemele de cooperare polițienească internațională, bărbatul este cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni de omucidere pe teritoriul Federației Ruse. Alertarea autorităților române a fost generată de autoritățile ruse, care au emis semnalarea în baza procedurilor Interpol.

După finalizarea verificărilor, bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul IPJ Vaslui pentru continuarea procedurilor legale, în conformitate cu mandatul internațional existent

