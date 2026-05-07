Cetățean moldovean căutat pentru trei crime în Rusia, depistat la intrarea în România
Poliția de Frontieră
Un bărbat de 60 de ani din Republica Moldova, căutat prin Interpol pentru trei crime comise în Rusia, a fost identificat de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere (PTF) Albița, unde încerca să intre în România ca pasager într-un autocar.
Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul s-a prezentat joi pentru controlul de frontieră în Punctul de Trecere Albița, fiind pasager într-un autocar care intra în țară. În timpul verificărilor, polițiștii au constatat înăsă că pe numele acestuia exista o alertă Interpol cu mențiunea „căutat în vederea arestării”.
Suspectat de trei omucideri în Rusia
Conform informațiilor din sistemele de cooperare polițienească internațională, bărbatul este cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni de omucidere pe teritoriul Federației Ruse. Alertarea autorităților române a fost generată de autoritățile ruse, care au emis semnalarea în baza procedurilor Interpol.
După finalizarea verificărilor, bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul IPJ Vaslui pentru continuarea procedurilor legale, în conformitate cu mandatul internațional existent
