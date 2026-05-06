Florin Barbu: „Dacă mă întorc la Ministerul Agriculturii, niciun produs din Mercosur nu va intra în România fără verificare”

Sursă: realitatea.net

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a avertizat, miercuri, că dacă va reveni la conducerea ministerului, va impune verificarea obligatorie în laboratoarele din România a tuturor produselor agroalimentare provenite din zona Mercosur, inclusiv a celor intrate pe cale intracomunitară.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care acordul comercial provizoriu dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, se aplică cu titlu provizoriu de la 1 mai 2026, urmând să intre deplin în vigoare după avizul Parlamentului European, care așteaptă o opinie din partea Curții Europene de Justiție.

„Dacă Dumnezeu mă ajută să mă întorc la Ministerul Agriculturii, nu va intra niciun produs din zona de Mercosur, chiar dacă se realizează intracomunit­ar, până acel produs nu va intra în laboratoarele din România”, a declarat Barbu la conferința „Diplomație în agribusiness. Provocări și oportunități într-un context global în schimbare", organizată de AgroTV în parteneriat cu Profit.ro.

Licențe naționale pentru importatori

Fostul ministru PSD a susținut că România a solicitat la nivel european posibilitatea ca fiecare stat membru să licențieze individual societățile care importă produse din Mercosur. Barbu a avertizat că principalul risc este ca produsele intrate pe teritoriul unui stat din UE să dobândească automat statut de produs european, putând circula liber pe piața comunitară.

„Am solicitat ca fiecare stat să importe produse agroalimentare din zona Mercosur prin licențe date de fiecare stat, iar acel stat care a importat aceste produse să le consume pe teritoriul său, pentru a nu afecta ceilalți producători și procesatori din alte țări din Uniunea Europeană", a explicat Barbu.

Pesticide, hormoni și antibiotice, principalele îngrijorări

Barbu a invocat diferențele majore dintre standardele de producție din Mercosur și cele impuse fermierilor europeni. În țările din bloc sunt permise utilizarea de pesticide din categoria 1, hormoni pentru creșterea bovinelor și antibiotice în creșterea păsărilor de curte, practici interzise în România și în UE.

„Noi nu putem crește pui cu antibiotic. Noi nu putem crește vacă de carne utilizând hormonii. Am cerut niște garanții de bun simț, pentru că nu sunt împotriva comerțului liber, dar trebuie să ne protejăm”, a subliniat fostul ministru.

Laboratoare neechipate pentru noile substanțe

Un alt punct critic ridicat de Barbu vizează capacitatea laboratoarelor românești de a detecta substanțele utilizate în Mercosur. Acesta a explicat că kiturile și markerii existenți sunt calibrați exclusiv pe substanțele reglementate de directivele UE, astfel că substanțele interzise în Europa, dar folosite în afara ei, pot scăpa nedetectate. În consecință, fostul ministru a solicitat finanțare europeană pentru recalibrarea laboratoarelor înainte de intrarea deplină în vigoare a acordului.